中職Live》詹子賢再開轟 兄弟2分領先

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 1 0 3 0 0 4 8 0 兄弟 5 0 0 0 1 6 7 0

第五局

一出局後，潘武雄敲安，但蘇智傑擊出一壘方向滾地球，兄弟成功策動雙殺，再度演出三上三下。

5局下，詹子賢再轟陽春砲，陳子豪遭觸身球保送，統一更換投手王玉譜。

第三局

3局上，無人出局時，陳傑憲、唐肇廷接連敲安，潘武雄接著轟三分砲，完成個人生涯百轟，也讓統一將分差追至1分。

蘇智傑出局後，陳鏞基、郭阜林又敲安，但劉芙豪擊出雙殺打，獅隊留下殘壘。

第二局

上半局劉芙豪敲安，但買嘉儀擊出雙殺打，林祐樂也敲出滾地球出局，伍鐸演出另類三上三下。

2局下，王威晨、周思齊獲保送，接著詹子賢擊出三壘方向滾地球，王威晨上到三壘，廖文揚隨後投出本場比賽首K，讓兄弟留下殘壘。

第一局

1局上，伍鐸先是連飆2K，但隨後對潘武雄、蘇智傑送出保送，接著陳鏞基適時敲安，送回潘武雄，獅隊先馳得點。

下半局，兄弟首棒王威晨就敲安，攻占一壘，並靠著吳東融的犧牲觸擊以及周思齊適時敲安，送回王威晨，兄弟追平比數。接著詹子賢、陳子豪、許基宏三棒接連開轟。兄弟靠著3轟拿下4分，以5：1暫時領先。

賽前報導

今在洲際球場上演獅象對決，兩隊皆力拚止敗，統一派出廖文揚先發，兄弟則推出隊上最穩定的投手伍鐸應戰，誰能奪下今天勝利呢？