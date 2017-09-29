中職Live》詹子賢再開轟 兄弟2分領先

|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
統一
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4
|
8
|
0
|
兄弟
|
5
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
6
|
7
|
0
第五局
一出局後，潘武雄敲安，但蘇智傑擊出一壘方向滾地球，兄弟成功策動雙殺，再度演出三上三下。
5局下，詹子賢再轟陽春砲，陳子豪遭觸身球保送，統一更換投手王玉譜。
第三局
3局上，無人出局時，陳傑憲、唐肇廷接連敲安，潘武雄接著轟三分砲，完成個人生涯百轟，也讓統一將分差追至1分。
蘇智傑出局後，陳鏞基、郭阜林又敲安，但劉芙豪擊出雙殺打，獅隊留下殘壘。
第二局
上半局劉芙豪敲安，但買嘉儀擊出雙殺打，林祐樂也敲出滾地球出局，伍鐸演出另類三上三下。
2局下，王威晨、周思齊獲保送，接著詹子賢擊出三壘方向滾地球，王威晨上到三壘，廖文揚隨後投出本場比賽首K，讓兄弟留下殘壘。
第一局
1局上，伍鐸先是連飆2K，但隨後對潘武雄、蘇智傑送出保送，接著陳鏞基適時敲安，送回潘武雄，獅隊先馳得點。
下半局，兄弟首棒王威晨就敲安，攻占一壘，並靠著吳東融的犧牲觸擊以及周思齊適時敲安，送回王威晨，兄弟追平比數。接著詹子賢、陳子豪、許基宏三棒接連開轟。兄弟靠著3轟拿下4分，以5：1暫時領先。
賽前報導
今在洲際球場上演獅象對決，兩隊皆力拚止敗，統一派出廖文揚先發，兄弟則推出隊上最穩定的投手伍鐸應戰，誰能奪下今天勝利呢？
|
統一獅
|
棒次
|
中信兄弟
|
陳 傑 憲 SS
|
1
|
王 威 晨 3B
|
唐 肇 廷 CF
|
2
|
吳 東 融 SS
|
潘 武 雄 DH
|
3
|
周 思 齊 LF
|
蘇 智 傑 LF
|
4
|
詹 子 賢 CF
|
陳 鏞 基 2B
|
5
|
陳 子 豪 DH
|
郭 阜 林 3B
|
6
|
許 基 宏 1B
|
劉 芙 豪 RF
|
7
|
曾 陶 鎔 RF
|
買 嘉 儀 1B
|
8
|
陳 家 駒 C
|
林 祐 樂 C
|
9
|
潘 萣 翔 2B
|
廖 文 揚
|
先發投手
|
伍 鐸