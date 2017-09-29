宜蘭全運會》澎湖雙雄聯手摘金 張浩、許智凱輕鬆連霸

許智凱（右）和張浩（後）替澎湖拿下兩面金牌。（張浩提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕106年全國運動會由帆船種類率先點燃戰火，其中備受矚目的里約奧運國手張浩於帆船風浪板RS:X型，八趟航程中有六趟拿下第一，輕鬆摘下金牌，完成全運會六連霸；另外，同樣代表澎湖的「空軍憲兵衝浪手」許智凱則於風浪板RS:One型摘金，締造四連霸紀錄。

今年全運會訂於10月21日於宜蘭連辦六天，但考量帆船受東北季風影響，十月出航困難，因此率先於九月底在南方澳豆腐岬海域開賽，總計有122名選手於太平洋上逐浪競賽。

台灣帆船一哥張浩是全運會的常勝軍，賽前才比完日本世錦賽，僅休一天就繼續征戰全運會，但成績仍一枝獨秀，張浩表示：「宜蘭海域風浪變化大，每一趟的策略就是穩中求勝，能完成六連霸還是很開心，目標將放在2020的東京奧運。」

現於空軍憲兵隊服役的許智凱，利用休假苦練、維持好身手，今年全運會再度大放異彩，完成四連霸，進帳20萬元的獎金，許智凱表示，「第一趟比完大幅領先，太過自信導致第二趟被逆轉，之後記取教訓，調整心情、謹慎比賽，才順利奪下金牌。」

許智凱於2014年與仁川亞運擦身而過，當時情緒沮喪，一度放棄風浪板，決定簽下志願役，轉換跑道，所幸在外籍教練艾力克斯、張浩和澎湖帆船協會理事長的鼓勵，才重新拾起風浪板，投入訓練，如今心態和實力都更進化，期盼能一舉取得2018雅加達亞運資格，彌補心中的遺憾。