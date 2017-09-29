MLB》曾仁和後援好投還K掉強打 主播也讚賞

曾仁和。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊台灣好手曾仁和今天對紅雀的比賽中後援，繳出3局無失分的好投，奪得大聯盟生涯首勝。曾仁和此戰的變化球犀利，他用一顆變速球三振紅雀打者佛勒（Dexter Fowler），連小熊主播也讚賞。

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曾仁和此役對紅雀後援3局，沒有被敲任何安打，還送出2次三振，共丟36顆球有21顆好球，最快球速飆到94.4英哩（約151.9公里）。

其中，10局下面對擁有單季23轟的強打潘姆（Tommy Pham），在滿球數的情況下，曾仁和用一顆92.3英哩的四縫線速球將對手三振出局；11局下，曾仁和用85英哩的變速球三振佛勒，耗費7顆球解決對手，這球也讓主播、球評稱讚。

總計曾仁和出賽1場，戰績1勝0敗，防禦率7.50，共6局投球賞8K，每局被上壘率（WHIP）為1.17。他在賽後表示，「今天跟第一場比起來心情平靜很多，現在就是平常心 ，像在3A的感覺一樣來投，當先發來投，狀況有比較正常了。」

曾仁和說，「今天想要的位置都有丟到。最後一球其實丟的位置不差，但對方真的打的很好，很感謝中外野手馬丁的幫忙能讓我拿下大聯盟第一勝，剛剛也被隊友淋了一身啤酒來慶祝，真的很開心！謝謝大家關心！」

曾仁和。（法新社）