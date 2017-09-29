中職》聯盟怪異賽制 史總給建議

史耐德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「中職只有四隊，這是最難的部分。」中信兄弟總教練史耐德表示，自己從未待過只有4支球隊的聯盟，對於目前輸給桃猿對兄弟反而比較有利的怪異現狀，他說，「最簡單的解決方式，就是由全年度勝率1、2名的球隊去打總冠軍賽。」

兄弟目前已無緣爭奪下半季冠軍，唯一晉季後賽的方式，就是靠桃猿一舉拿到上、下半季冠軍，兄弟再靠年度勝率2、3名打季後賽首輪的方式晉級。

因此兄弟前兩場敗給桃猿，反而讓自己處於比較有利的情勢，史總開頭先強調，「我真的不喜歡輸球的感覺，因為對我們來說，每天能做的，就是排出最好的打線，然後全力去贏球。」他也說，「這是我職業生涯，遇到最奇怪的處境。」

去年待過墨西哥聯盟，史總說他們也是打上、下半季賽制，但因為上、下半季冠軍是不同的球隊，所以他也不清楚如果是遇到跟中職一樣的情況，墨國會如何處理。

史總認為中職聯盟必須想辦法處理，「而且一定有辦法可以解決，因為任何一種賽制，都不能是對輸方有利。」史總也表示，以中職只有4隊的現狀，確實比較難採用上下半季的方式，最簡單的方法就是由勝率1、2名的球隊打總冠軍賽。

史耐德。（資料照，記者林正堃攝）