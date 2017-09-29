田徑》重返世大運田徑聖地 陳家薰：一切彷彿如昨日

世大運男子400公尺接力隊成員陳家薰（右一）。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北市秋季盃田徑賽是台北世大運後首場於台北田徑場舉行的大型田徑賽會，現場有不少世大運國手，重返田徑聖地，對於男子400公尺接力隊陳家薰、鄭博宇意義非凡，陳家薰表示，「感覺世大運好像是昨天才發生的事。」

男子400公尺接力賽決賽當天，吸引爆滿民眾進場加油，相隔將近一個月，再度踏進田徑場，陳家薰表示，走到每個地方都會湧出世大運當時的回憶，「那種氛圍，這一輩子應該很難再遇到了。」

一旁的學弟鄭博宇也猛點頭，「那時候的氣氛真的令人難忘。」

今天鄭博宇、陳家薰從400公尺接力隊友變對手，鄭博宇在公開男子組決賽以10秒82，獲得第一，陳家薰以10秒86，拿下第二名。

兩人下個月將參加全運會，屆時將與「全台最速男」楊俊瀚同場較勁，陳家薰說：「目標就是拿第一名。」陳家薰表示，近一年都在接力隊，單項比較少參加，近期會以單項作為努力目標。

鄭博宇今天以些微之差，打敗學長，他表示，兩人比賽時有輸有贏，今天決賽時起跑節奏有點亂，不然可以更好。

秋季盃公開男子組100公尺決賽。（記者卓佳萍攝）

世大運400公尺接力隊友變對手，鄭博宇（右）、陳家薰。（記者卓佳萍攝）