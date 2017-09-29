中職》林智勝、蔣智賢開轟 兄弟二軍總冠軍賽聽牌

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍總冠軍賽，中信兄弟林智勝、蔣智賢、陳子鴻接連開轟，助球隊以8：5逆轉擊敗富邦悍將二軍，在二軍總冠軍系列賽取得二勝一敗的「聽牌」優勢。

悍將二軍左投陳仕朋此戰主投5局送出5次三振，被敲3安失1分，未料他下場後，接替投球的吳世豪不穩，被蔣智賢轟出三分砲，雙方打成4：4平手，悍將隨後換上林晨樺後援，連續被林威助、張正偉、王峻杰打出3支安打再失1分，兄弟二軍反超比數。

兄弟二軍7局上靠陳子鴻轟出陽春砲再添分，7局下富邦二軍靠吳睿勝擊出帶有1分打點的安打追分，但8局上林智勝敲陽春砲，陳文杰適時敲安，終場兄弟二軍就以8：5贏球。

兄弟二軍全場敲出11支安打，林智勝2安1打點包含一發陽春砲，蔣智賢有一發三分砲，陳子鴻有一發陽春砲，陳文杰、王峻杰各有1安打=1打點；悍將二軍方面，張冠廷1安2打點，吳睿勝2安1打點。

兄弟二軍先發潘韋辰僅投3.1局失4分僅1分責失，張凱倫後援1.2局無失分奪勝；陳仕朋5局失1分無關勝敗，吳世豪僅投0.1局，投出3保送、被敲1安，失掉4分吞敗，林晨樺1.2局失1分，范玉禹1局失2分。

蔣智賢。（資料照，記者林正堃攝）