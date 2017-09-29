羽球》婕斯盃抽籤公布 戴資穎、王子維攜手抗中國

婕斯盃全明星羽球對抗賽，世界球后戴資穎和世大運男單金牌王子維首度搭檔雙打。（記者廖振輝攝）



〔記者卓佳萍／台北報導〕2017婕斯盃全明星對抗賽明天將於台北市大天母校區體育館開打，今天下午舉行抽籤儀式，球后戴資穎與王子維攜手組成台灣隊，抽到與中國組合王琳／陳宏對打機會，明天下午將上演「海峽大戰」。

抽籤記者會進行前，戴資穎與王子維盡地主之誼，送上寶島美食的珍珠奶茶，讓來自三國、六位選手品嘗。

戴資穎、王子維身為地主隊，名列第一種子，將與中國組合王琳／陳宏交手，小戴與王子維都是專項單打，小戴說：「希望子維可以保護我。」王子維表示，他會顧好後場，多把攻擊機會製造到自己這邊，分擔小戴的傷勢。

日前右肩膀發炎的戴資穎透露，目前仍在積極復健，若要打比賽要蠻小心，下一戰將是羽球頂級超級系列賽丹麥站。

婕斯盃全明星羽球對抗賽，世界球后戴資穎和世大運男單金牌王子維首度搭檔雙打。（記者廖振輝攝）



世界球后戴資穎和世大運男單金牌王子維首度搭檔雙打，兩人首戰對手中國選手陳宏、王琳。（記者廖振輝攝）

世界球后戴資穎和世大運男單金牌王子維首度搭檔雙打，兩人首戰對手中國選手陳宏、王琳。（記者廖振輝攝）

主辦單位安排讓戴資穎以珍奶歡迎外國選手。（記者廖振輝攝）

丹麥選手Mads Conard-Petersen（右）、Line Kjaersfeldt（左）。