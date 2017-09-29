LOL世界賽》16強名單確定！ 閃電狼與WE強碰 ahq多一強敵C9

[1]小組賽名單全數出爐。（取自Garena臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕經過為期一週入圍賽事，《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽隊伍全數出爐，傳統五大賽區除了韓國LCK不用打入圍賽外，包括中國、北美、歐洲第三種子均順利晉級最終16強名單，經過抽籤分組，中國戰隊WE被分至D組，也讓同為D組閃電狼終究無法避開中、韓列強，得與北美TSM、歐洲MSF及中國WE爭取四搶二的八強資格，小組賽將於10月5日正式開打。

原本除韓國外的四大賽區隊伍WE、FNC、C9及HKA被視為有著極大機會淘汰外卡對手，攜手挺進16強名單，但僅有HKA在入圍賽首輪遭陣前換將的土耳其戰隊FB擊敗，只能以分組第二挺進淘汰賽，在五戰三勝賽制中碰到歐洲老牌勁旅FNC戰隊，慘遭直落三淘汰；而FB則是擊敗巴西戰隊ONE成功晉級16強名單，也成為本屆世界賽唯一一支五大賽區外的隊伍。

[2]來自新興賽區土耳其的1907 Fenerbahçe首次擠身小組賽，全體隊員興奮擁抱。（Riot Games提供）

由於本屆賽事規定同組不得有超過一支來自同一賽區的隊伍，這也意味著原本被分在D組的閃電狼仍有機率完全避開中、韓強隊，中國WE在抽籤前是有機會被分至B組或是D組，但抽籤結果終究不如閃電狼所期盼。

兩支中、台戰隊依舊得在16強相遇，也讓原本強度相較A組、C組軟的D組也成為「死亡之組」，除了世界賽生力軍MSF外，閃電狼還得跟北美TSM及中國WE爭取四搶二晉級八強的機會。

而原本就已經強敵環伺的A組，ahq得跟中國EDG及韓國SKT對戰，難度跟強度不在話下，現在再添一支可說是入圍賽打得最好、場場肆虐對手的北美戰隊C9，如果ahq要發揮「信我一把」，可得更加把勁。

最終小組賽名單如下：

A組：中國EDG、韓國SKT、台灣ahq、北美C9

B組：韓國LZ、北美IMT、越南GAM、歐洲FNC

C組：歐洲G2、中國RNG、韓國SSG、土耳其FB

D組：台灣FW、歐洲MSF、北美TSM、中國WE

小組賽將於10月5日至8日以及12日至15日舉行，目前具體對戰時間暫未出爐，賽制同樣為雙循環決勝賽，每組前兩名將進入全球總決賽的最後一站：8強淘汰賽。8強賽將於10月19日展開，從八強戰到最後冠軍戰的賽制為單淘汰五戰三勝賽制，最後獲勝的隊伍將成為 2017 年世界冠軍。