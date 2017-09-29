中職》跟兩週終於等到老公開轟 「武神嫂」哭了

潘武雄達成百轟。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台中報導〕「武神」潘武雄的第99轟在16日就出爐，球團安排他的妻子余澋溱要在百轟時獻花，結果一直等到今天才出爐，也讓「武神嫂」跟了兩週終於等到，在獻花時更感動落淚。

自從99轟出爐，潘武雄的百轟一直沒下文，他賽前自嘲，「 我現在連安打都打不出來了，狀況沒有調整好。」不過開賽後，潘武雄在3局上開轟，生涯百轟終於出爐，也讓全場兄弟迷鴉雀無聲。

余澋溱抱著4歲兒子獻花，她從99轟就一路跟著武神「出征」，結果今天終於等到了。對於自己激動落淚，余澋溱說，「真的忍不住，情不自禁，這段時間每一場都到，我終於可以體會他們的辛苦了。」

余澋溱也透露，潘武雄最近的壓力真的很大，「真的非常大，可能是近鄉情卻吧。」今天百轟出爐，夫婦倆都能鬆一口氣，「我也不必在球場上上下下了，因為之前他的每一個打席，我都要待命，才能第一時間獻花。」

此外，獅隊也將預計在10月11日於台南主場賽前為潘武雄舉辦慶祝儀式，其中將邀請55組熱情潘武雄球迷一起進場獻花送上祝福，訂10月2日下午1點統一獅官方網站開放球迷線上報名，凡當日購票進場球迷均可網路報名參加，活動報名網址點此，當天也特別準備潘武雄百轟精彩回顧影片。

潘武雄達成百轟。（統一獅提供）