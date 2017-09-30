籃球》陳子威掌帥印 展開新人生（影音）

〔記者廖聿偉／台北報導〕璞園「高砲塔」陳子威上季卸下球衣，結束14年籃球生涯，如今轉換跑道，擔任政治大學籃球隊的專任教練，由於球隊今年新成軍，陳子威坦言，「心態和工作一樣從零開始，期盼打造屬於政大的全新球風。」

在外交系的校友大力推動下，政大今年決定成立籃球校隊，並透過獨立招生，收進7名HBL球員，但政大並沒有設立體育系，所以球員必須和一般生共同上課，課業壓力重，陳子威表示，學校特別成立課輔班，自己也緊盯著球員，嚴禁翹課，幫助選手培養第二專長。

陳子威和執行總監孫秉宏共同成立新球隊，從行銷、招生和設計皆一手包辦，陳子威坦言，萬事起頭難，剛開始沒有球員，裝備和運動設施都是自己搬，如今有一批不錯的選手加入，期盼他們能盡快適應，尤其是品行和紀律是最重要的。

「做對的事，比把對的事情做好更重要。」陳子威強調，新球隊一定要建立正確的文化、體系和傳統，所以練球前後，一定會要求球員把球場清理乾淨，要學習尊重籃球和珍惜擁有的資源。

陳子威球員生涯拿過3次冠軍，其中有10次打總冠軍的經驗，至今仍無人能及，他表示，「心中充滿感謝，尤其是老東家的照顧，體諒我當球員時期還兼任師大教練，蠟燭兩頭燒，即使退休前仍有一年合約，但璞園還是支持我轉換跑道，現住在老東家的建案，工作生活都很便利穩定下來。」

昔日隊友陳信安、毛加恩，近幾年也陸續退下戰袍，選擇進入母企業璞園建築，兩人帥氣的外型，改穿西裝後，成為公司的活廣告，其中2013年退休的陳信安，已習慣上班族作息，在董事長李忠恕身邊當特助，表現和在球場上一樣出色，成功找到事業第二春。

相關新聞：

【UBA籃球新勢力 孫秉宏放棄CBA邀約打造政大籃球熱】

【大一新生活 田浩驚訝：入學好多人認識我】

陳子威卸下球員身分，在政大籃球隊執教。（記者廖聿偉攝）

球隊總監孫秉宏（左）和陳子威，共同成立新球隊，從行銷、招生和設計皆一手包辦（孫秉宏提供）