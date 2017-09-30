NBA》5年62億續留雷霆！ 西河將成史上最貴球星

西河確定續留雷霆。（取自西河IG）

〔體育中心／綜合報導〕季後補強不斷的雷霆再砸重金佈陣！美媒透露球隊看板球星「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）已答應提前續約，以5年2.05億美元（約新台幣62億432萬元）價碼續留雷霆，將成為NBA史上合約總值最高的球員。

上季完成單季場均大三元紀錄、勇奪年度MVP的西河，今年季後將成為自由球員，ESPN權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski） 今報導雷霆端出大約搶先留人，以5年2.05億美元價碼成功留下西河，加上現有的1年合約，西河6年2.33億美元合約總值將刷新NBA史上最高紀錄。

雷霆球團已證實與魏斯布魯克完成續約，魏斯布魯克本人隨後也發表聲明公開喜訊，強調自己只想待在奧克拉荷馬，很榮幸能在雷霆延續職業生涯，「當你在奧克拉荷馬、在全世界最棒的球迷們面前打球，我會竭盡所能付出一切，為了他們、為了這座城市、為了這支球隊，為何不呢！」魏斯布魯克說。

有美媒點出，魏斯布魯克同意續約的時間點別具意義，因為今天是前隊友杜蘭特（Kevin Durant）的生日，也有記者試算魏斯布魯克續約後，合約最後一年每場出賽平均可領57萬美元（約新台幣1724萬元），且魏斯布魯克該季將有球員選擇權。