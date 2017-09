NBA》與KD生日同一天 西河續約雷霆時間點引發熱議

魏斯布魯克提前續約雷霆。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕上屆MVP得主「西河」魏斯布魯克(Russell Westbrook)今與雷霆完成續約,將成為NBA史上合約總值最高球員,美媒指出西河同意續約的時間點相當有趣,因為今天是前隊友杜蘭特(Kevin Durant)的生日。

雷霆今與魏斯布魯克完成續約,以5年2.05億美元(約新台幣62億432萬元)價碼成功留人。加上現有的1年合約,西河以6年2.33億美元成為NBA史上合約總值最高的球員,超越火箭球星哈登(James Harden)的6年2.28億美元(約新台幣69億元)。

除了合約價碼引發關注,西河同意續約的時間點也掀起討論熱潮,有美媒發現今天正好是前隊友杜蘭特的生日,笑稱西河搶在杜蘭特許願前完成續約,網友紛紛留言「他才不會走,又不是KD」、「KD才不會這樣做」、「他等到KD生日才簽,是要提醒他誰才是忠誠的人」。

Westbrook signed the biggest deal in NBA history on Kevin Durant's birthday. Legendary petty move. pic.twitter.com/Pgkk85eGDi

ESPN權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)表示,聯盟消息指出,西河的經紀人Thad Foucher是在今天與雷霆總管普萊斯蒂(Sam Presti)完成續約事宜,其實原本早在本週一的球隊公開活動時就要公開消息,但是西河今天現身球場,表示要選在今天正式宣布。

西河透過記者發佈聲明,強調自己只想為奧克拉荷馬打球,很榮幸能有機會在雷霆延續職業生涯,球隊長久以來對他和家人照顧有加,讓他們感恩萬分,說道:「能在奧克拉荷馬、在全世界最棒的球迷們面前打球,我很期待要竭盡所能、付出所有,為了他們、為了這座城市、為了這支球隊,為何不!」

騎士球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也在個人推特發文恭喜魏斯布魯克,稱讚奧克拉荷馬獲得一位傑出的好傢伙。美媒指出詹皇明年有權執行球員選擇權,跳出合約成為非受限自由球員,有機會刷新西河合約紀錄。

Congrats to my G @russwest44 on that bag!!! OKC got a great one!!(like they don't already know) #WhyNot