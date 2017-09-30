NBA》與KD生日同一天 西河續約雷霆時間點引發熱議

魏斯布魯克提前續約雷霆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆MVP得主「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今與雷霆完成續約，將成為NBA史上合約總值最高球員，美媒指出西河同意續約的時間點相當有趣，因為今天是前隊友杜蘭特（Kevin Durant）的生日。

雷霆今與魏斯布魯克完成續約，以5年2.05億美元（約新台幣62億432萬元）價碼成功留人。加上現有的1年合約，西河以6年2.33億美元成為NBA史上合約總值最高的球員，超越火箭球星哈登（James Harden）的6年2.28億美元（約新台幣69億元）。

除了合約價碼引發關注，西河同意續約的時間點也掀起討論熱潮，有美媒發現今天正好是前隊友杜蘭特的生日，笑稱西河搶在杜蘭特許願前完成續約，網友紛紛留言「他才不會走，又不是KD」、「KD才不會這樣做」、「他等到KD生日才簽，是要提醒他誰才是忠誠的人」。

Westbrook signed the biggest deal in NBA history on Kevin Durant's birthday.



Legendary petty move. pic.twitter.com/Pgkk85eGDi — Thomas Duffy （@TJDhoops） 2017年9月29日

ESPN權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示，聯盟消息指出，西河的經紀人Thad Foucher是在今天與雷霆總管普萊斯蒂（Sam Presti）完成續約事宜，其實原本早在本週一的球隊公開活動時就要公開消息，但是西河今天現身球場，表示要選在今天正式宣布。

西河透過記者發佈聲明，強調自己只想為奧克拉荷馬打球，很榮幸能有機會在雷霆延續職業生涯，球隊長久以來對他和家人照顧有加，讓他們感恩萬分，說道：「能在奧克拉荷馬、在全世界最棒的球迷們面前打球，我很期待要竭盡所能、付出所有，為了他們、為了這座城市、為了這支球隊，為何不！」

騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也在個人推特發文恭喜魏斯布魯克，稱讚奧克拉荷馬獲得一位傑出的好傢伙。美媒指出詹皇明年有權執行球員選擇權，跳出合約成為非受限自由球員，有機會刷新西河合約紀錄。