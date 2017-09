〔體育中心/綜合報導〕小牛老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)今天上傳了一位球迷給他的卡片,內文除了感謝與祝福,最後還貼心附上20美元,謝謝諾威斯基為球隊減薪:「午餐算我的!」令德佬忍不住拍照上傳,並表示自己充滿感謝。

卡片除了感謝德佬20年來對球隊的付出,並幫助小牛在2011年拿下首冠,在卡片的最後球迷寫道:「你過去6年來都在為球隊打折,讓球隊有更多資源,午餐算我的!兄弟!」並附上20美元,貼文一發出就引起熱烈回應。

39歲的諾威斯基已效力小牛將近20年,從2011年率隊奪冠後,為了讓球隊網羅人才,屢次開出「佛心價」合約,今年還放棄下季價值2500萬美元(約新台幣7.6億)的合約,以2年1000萬美元(約新台幣3億元)迎接第20個賽季,球迷都看在眼裡。

Got this from a fan today at open practice... much appreciated! pic.twitter.com/qpRhwB1vmG