MLB》左膝傷勢待觀察 哈波最快季後賽才能打滿9局

國民強打哈波可能要到季後賽才能打完整場比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓國民隊「強打少年」哈波（Bryce Harper）之前因跑壘意外重創左膝，被放進傷兵名單，雖然在美國時間26日終於能如願重返一軍先發，27日和今（29）日也被排在先發出戰匹茲堡海盜，不過三天出賽哈波都未能完整打完九局便下場換上代打。

深怕這位2015年國聯MVP得主在季後賽因傷未能妥善發揮，國民教頭貝克（Dusty Baker）在受訪時就表示，本周頂多讓哈波打到第6、7局，換句話說哈波要等到打季後賽時，才有可能完整打完比賽。

貝克說：「只要他（哈波）有一點酸痛，我們就不會讓他打下去。」而貝克也提到國民隊會繼續觀察哈波的傷勢，以確保他能以最好的狀態來打季後賽。

而國民今日出戰海盜派出「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）掛帥先發，主投7.2局僅被敲2安還飆出8K有效壓制海盜打線，再靠著齊默曼（Ryan Zimmerman）單場雙響，帶領國民以6：1擊敗海盜。而國民分區系列賽首戰，將在美國時間10月6號主場迎戰芝加哥小熊。

國民齊默曼單場兩轟。（法新社）

哈波前兩天出賽合計6打數敲出1安、得1分、還有1次盜壘成功吞1K，今日出賽則是4打數無安打，吞下兩K，打擊率下降到4成14。