MLB》右肩手術順利 岩隈久志預計5個月後恢復投球

岩隈久志右肩動刀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍先發岩隈久志本季因傷長期缺陣，球團今宣布岩隈久志已接受右肩清創手術，預計能在5個月後恢復投球，岩隈久志也在個人IG報平安感謝球迷支持。

被美媒譽為水手近6年最耐投先發之一的岩隈久志，本季因右肩發炎傷勢嚴重影響出賽，至今僅先發6場獲0勝2敗，5月初對天使登板後就不曾在大聯盟出賽，儘管持續嘗試回歸但都未能如願，7月中旬被放入60天傷兵名單，兩週前確定本季提前關機。

水手球團表示岩隈久志已於前天接受右肩清創手術，過程進行順利，預計能在5個月後恢復投球，岩隈也在個人IG上發文報平安，放上手術後與孩子們的合照，感謝妻女、球隊、防護員、翻譯和經紀人的支持，承諾明年會努力回歸，重返投手丘盡全力表現。

岩隈久志於2012年加盟水手，去年續簽1年合約，水手下季將握有球隊選擇權，可以1000萬美元（約新台幣3.03億元）價碼續約，或用100萬美元（約新台幣3027萬元）買斷合約讓岩隈久志成為自由球員。

岩隈自2012年效力水手至今，150場出賽其中136場先發，戰績63勝39敗，累積防禦率3.42。2013年球季曾獲14勝6敗、單季防禦率2.66，在美聯賽揚票選高居第三，去年斬獲16勝12敗、防禦率4.12，生涯第二度獲選球隊年度最佳投手。

岩隈久志發文感謝球迷支持。（截自岩隈久志OG）