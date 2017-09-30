MLB》史上最猛核彈頭 布雷克蒙打點破百寫紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今於主場迎戰道奇，明星外野手布雷克蒙（Charlie Blackmon）從道奇先發柳賢振手中敲出兩分砲，單季打點破百刷新聯盟紀錄，成為史上單季最多打點的開路先鋒。

前役對馬林魚之戰，布雷克蒙繳出3安猛打賞進帳3分打點，本季個人累積100打點，追平天使隊厄斯泰（Darin Erstad）於2000年球季寫下的首棒打者紀錄，今起對道奇三連戰只要再打下1分打點，布雷克蒙就能締造聯盟紀錄新頁。

把握本季例行賽最後的系列賽，布雷克蒙成功在主場達成生涯里程碑，三連戰首戰就炸裂名留青史，2局下滿球數時逮中道奇先發柳賢振的變速球，一棒扛成右外野兩分彈，正式超越天使隊厄斯泰，成為聯盟史上單季最多打點的首棒打者。

布雷克蒙隨後在5局下敲安再掃1打點，本季累積103分打點持續刷新紀錄。洛磯本季例行賽尚餘最後2場對道奇，布雷克蒙有機會繼續挑戰衝高紀錄，樹立全新「布雷克蒙障礙」。

布雷克蒙今年打出生涯年，210安、37轟、103分打點、65保送9次敬遠都是個人新高，除了單季打點破首棒打者聯盟紀錄，單季累積37轟也高居史上第三，前兩名紀錄保持人為退休的索里安諾（Alfonso Soriano），他於2006年在國民單季扛出39轟，2002年在洋基則有38轟。

布雷克蒙開轟締造聯盟紀錄。（USA Today Sports）