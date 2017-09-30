MLB》太空人扮攔路虎 紅襪封王路現變數

連二戰輸太空人，紅襪封王路出現變數。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭紅襪今日賽前戰績為92勝67負，原只要再拿下一勝，或是另一邊的洋基吞敗，就能確定封王，不過今在主場繼續迎戰西區龍頭太空人，雖想一掃前場比賽遭血洗的陰霾，今日卻遭太空人柏格曼（Alex Bregman）砲轟粉碎封王夢，終場2：3不敵太空人，封王魔數字不動，維持在M1。

兩隊在此役都受雙方先發投手壓制，不過今日表現亮眼的太空人柏格曼，繳出4支3的猛打賞單場貢獻3分打點，由其是5局上面對紅襪先發費斯特（Doug Fister）轟出兩分砲，取得關鍵的3：0領先，紅襪雖然在5局下靠2支安打拿下一分、6局下又再添一分，不過接下來雖攻佔滿壘卻無功而返，最終以一分之差輸球。

今天拿下勝利的太空人跟進道奇、印地安人，成為大聯盟本季第三支百勝隊伍，這也是太空人隊史繼1998年的102勝後，第二次完成百勝的球季。

太空人柏格曼單場4支3猛打，助球隊今日拿下百勝。（今日美國）

反觀另一地開打的洋基，「神之子」田中將大主投7局僅被敲3安還狂飆15K，帶領洋基以4：0完封藍鳥，洋基和紅襪都還剩2場例行賽，因此接下來每一場的勝負對兩隊來說都非常重要，也左右著美聯東區的龍頭爭霸。