中職》曾陶鎔單季慘吞百K 中職史上第6人

曾陶鎔。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟曾陶鎔昨對統一獅之戰吞下2K，本季被三振剛好達到100次，成為中職史上單季吞百K第6人；兄弟還有5場例行賽要打，曾陶融被三振次數可能還會增加。

本季曾陶鎔出賽86場，239打數被三振100次，全聯盟最多，平均每2.39打數就被三振1次，其中80次揮棒落空遭三振，同樣是全聯盟最多，另20次是站在打擊區看著球進好球帶遭三振，全聯盟第5，最多為富邦悍將李宗賢的29次。

過去中職有5名打者單季慘吞百K以上，依次數區分，第一為2016年統一獅鄭鎧文119K（372打數、平均3.12打數1K），第二為2016年義大犀牛林威廷111K（398打數、平均3.59打數1K），第三則是2010年La new熊林智勝105K（443打數、平均4.22打數1K），第四是1998年三商虎陳該發103K（392打數、平均3.81打數1K），第五則是2014年統一獅鄧志偉102K（383打數、平均3.76打數1K），今年曾陶鎔100K排第6。

如果以被三振率來看，單季吞最多K的鄭鎧文，平均3.12打數吞1K，已是「單季百K俱樂部」成員最高，曾陶鎔平均每2.39打數被三振1次，已超越鄭鎧文。

今年上半季曾陶鎔打出一頁驚奇，打擊率3成22（149支48）、14轟、40打點，成績亮眼，下半季打擊率僅剩1成89（90支17），外帶1轟、9打點，成績明顯下滑。

中職史上單季百K俱樂部打者