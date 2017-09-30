UBA籃球新勢力 孫秉宏放棄CBA邀約打造政大籃球熱

政大球隊總監孫秉宏。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕政大新球隊成立，從LOGO、球衣和吉祥物都充滿設計感，猶如美國NCAA的美式風格，讓球迷耳目一新，其背後的隱形功臣，正是運動創意總監兼球隊執行總監孫秉宏，他運用多年在中國運動行銷和球員經紀的經驗，一手打造全新球隊。

孫秉宏放棄上海大鯊魚的邀約，決定返鄉經營政大籃球隊，但從無到有，過程相當艱辛，孫秉宏表示，「去年招生的時候，我們是一間一間學校去拜訪，把政大的理念宣揚出去。」

政大並沒有體育班，所以進來的球員必須有體悟，念書和打球一樣重要，孫秉宏說，對於這些從國小開始生活重心都放在球場的孩子而言，要在大學拿起書本，甚至與都是前三志願的同學一起上課，壓力可想而知。

為了讓球員能盡快適應，政大特別撥經費成立課輔計畫，並和老師配合，特別對球員進行輔導，也會安排政大同學協助，希望籃球隊的學生能盡快適應，孫秉宏說，「我們對於球員要求很簡單，不准翹課、功課和報告按時繳交，我也陪他們一起上課，前幾天還上了人生第一堂英文微積分。」

32歲的孫秉宏把自己的籃球管理哲學和設計天賦，在政大實現，新球隊的口號是「WE NOT ME」，他強調，「我們不斷告訴學生，放下個人主義，在球場上就是一個團隊，尤其新球隊更要團結；所以當個人犯錯，我都會要求他們說是『我們』犯錯而不是只有『我』。」

政大籃球隊的吉祥物也別出心裁，以希臘文化中的猛獸鷹頭獅為圖案，孫秉宏表示，當初設計理念是想選擇一個地上和天空中最強的動物，組成政大的雄鷹（雄獅老鷹），也象徵政大是多元融合的學府。

政大新助教洪康喬。（記者廖聿偉攝）

政大團隊以運動科學，照顧球員。（記者廖聿偉攝）