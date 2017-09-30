籃球》大一新生活 田浩驚訝：入學好多人認識我

田浩（右）就讀政大民族系，大一生活很不一樣。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕政大籃球隊全新誕生，透過獨立招生，納入了七名HBL球星，包括田浩、洪楷傑、王詠誠等主力球員，新一季的UBA政大將從甲二級開始打起，這批選手沒有學長、沒有舊體制的框架，一切由自己開創。

政大沒有體育班，球員必須和一般生一起上課、考試，畢業於高苑工商的田浩就讀民族系，本身也是原住民的他表示，「別人是大學玩樂，我們卻是大學開始唸書，要把過去不足之處，利用大學四年補齊。」

兼顧籃球和學業，田浩不覺得苦，「高中以前除了練球還是練球，但現在早上念書，晚上練球，回到宿舍再趕報告，每天都很充實，有目標，上課反而不會想睡覺。」

剛入學班上有一半以上的同學都認識田浩，讓他又驚又喜，田浩坦言，「原以為愛念書的人，可能都不喜歡看體育；同學都對我很照顧，無論課業和生活，都能互相照顧和砥礪。」

教練陳子威要求每位球員，一定要撥空去系籃教同學打球，或在大一的新生盃擔任教練，他說:「因為平常別人在課業上幫助你，你也要用籃球專長來回饋系上。」

能仁家商畢業的王詠誠則選擇傳播學系，開學三週已和班上同學共同策劃影片和作業，王詠誠坦言，英文是目前最大的挑戰，畢竟落後其他一般生太多，但傳播系很多課程屬於新的領域，大家都沒有接觸過，所以適應沒有問題，均衡發展，讓未來除了打球，還有不一樣的路可以選擇。

政大王詠誠選擇傳播系，期盼能兼顧課業和學業。（記者廖聿偉攝）