MLB》對國民可能排第三號先發 阿里耶塔：投哪場都行！

阿里耶塔將取消例行賽先發，全力備戰季後賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍小熊已確定晉級季後賽，右腿微恙的王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）正積極復建全力備戰，總教練梅登（Joe Maddon）表示將取消例行賽先發爭取休息時間，會視情況安排季後賽輪值，阿里耶塔則霸氣回應只要球隊需要他，不管投哪場都行。

上月先發6場搶下4勝的阿里耶塔，本月初因右腿緊繃意外傷退，近兩週持續處理右側腿後肌痠痛問題。由於球隊已確定晉級季後賽，球團決定妥善安排剩餘的例行賽事，總教練梅登今賽前受訪表示，週日例行賽最終回對紅人的比賽，原訂先發的阿里耶塔不會登板，將改投模擬賽備戰季後賽。

「能得到幾天額外的休息日還挺不錯的，特別是因為現在的狀況是，球隊已經進季後賽了。」阿里耶塔說，透露右腿目前只剩出全力的時候仍會不舒服，能多幾天休息有助調整。總教練梅登表示阿里耶塔本週日模擬賽的表現將影響季後賽安排，透露下週三還有一次模擬賽調整。

總教練梅登言明，最快下週才會確定國聯分區系列賽對國民的輪值安排，坦言阿里耶塔可能會排到第三號先發，但也強調阿里耶塔能健康歸隊投球，對球隊至關重要，在即將到來的系列賽之中將扮演責任重大的關鍵人物。

對於總教練的期許與信任，阿里耶塔強調自己毫不擔心腿傷對手臂力量會有任何影響，會在模擬賽時努力拿捏分寸，控制力道保護大腿，做好萬全準備對決國民。對於輪值安排未定，阿里耶塔霸氣回應：「輪到我上的時候我就會準備好，不管什麼時間都一樣，只要他們需要我，不管第一、第二還第三場都沒差，我都有能力搞定。」

總教練梅登對阿里耶塔寄予厚望。（資料照，法新社）