MLB》珍惜與隊友練球時光 迪基：由家人決定是否退休

迪基將與家人討論是否要繼續打球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季已確定無緣季後賽，42歲老投手迪基（R.A. Dickey）今對馬林魚賽前仍到外野與隊友傳接球，迪基表示目前還在考慮明年球季是否要繼續打球，將與家人討論再做決定。

「就算已經沒比賽要丟，在球季的最後幾天，我還是想再鑽研一下我的投球，也許隊上會有一兩個傢伙想要我投球給他們打，見識看看到底要怎麼打蝴蝶球，這誰也說不準嘛。」迪奇說，這位42歲的傳奇蝴蝶投手即將結束個人第17個大聯盟球季，尚未決定未來是否要繼續打球。

「這將會是家人的決定，我需要一些時間坐下來跟他們好好談談，聽聽老婆還有孩子們能否繼續忍受我（打球），時候到了我就會離開球賽，我總是希望能照自己的方式如願離開。」迪奇說，職涯前10年幾乎都在小聯盟打滾的他，直到轉型蝴蝶球投手才逐漸大放異彩，2010年獲大都會重用成為固定先發，2012年投出生涯年以單季20勝獲得國聯賽揚殊榮。

迪基示範招牌蝴蝶球握法。（資料照，美聯社）

隨後迪基轉戰藍鳥，效力4年為球隊摘下49勝，年年都有雙位數勝投，然而上季僅獲10勝15敗、單季防禦率4.46為近7年最高，迪基本季獲勇士青睞以1年800萬美元（約新台幣2.42億元）加盟，先發31場（18場優質先發）獲10勝10敗，防禦率4.26。

若迪基最後決定繼續球員生涯，勇士將有權決定要以800萬美元（約新台幣2.42億元）續約，或以50萬美元（約新台幣1513萬元）買斷合約讓迪基另尋他主。迪基表示如果要繼續打球，他傾向繼續留在勇士，但也願意到家鄉附近的紅雀或紅人打球。

「勇士隊裡的每一個人都對我照顧有加，讓我能夠兼任父親、丈夫和職棒球員的角色，這真的非常重要，大家可能比較不會注意到這點。」迪基說，「我42年的生涯裡有將近一半的時間都在當職棒球員，我的老婆還有小孩已經跟著我跑遍整個美國、還有世界各地，我是說真的。」

迪基很珍惜與隊友相處的時光，相當感恩勇士球團對他的照顧。（資料照，美聯社）