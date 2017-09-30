羽球》世界名將美技連連 婕斯盃首日爆滿

2017婕斯盃全明星羽球對抗賽30日進行，馬來西亞陳文宏（左）、陳嘉雯（右）。（記者黃耀徵攝）



〔記者卓佳萍／台北報導〕2017婕斯盃羽球全明星對抗賽今天於台北市大天母校區體育館舉行，吸引超過2000位球迷進場看球，第一場由丹麥隊出戰馬來西亞，丹麥隊有世界男雙第6的彼德森坐鎮，丹麥隊終場以21：19、21：12獲勝，挺進明天決賽，彼德森希望決賽可以對上地主台灣。

世界排名第6的彼德森過去曾在歐錦賽摘過男雙金牌，法國超級系列賽曾獲得男雙亞軍，他首度跟隊友傑克斯菲德搭檔，兩人賽後透露，賽前一次練習都沒有，彼德森表示，未來傑克斯菲德將正式投入混雙國際賽。

2017婕斯盃全明星羽球對抗賽30日進行，丹麥萊恩˙傑克斯菲德（右）、馬德斯˙庫拉德－彼德森（左）。（記者黃耀徵攝）



首度挑戰混雙的大馬名將陳文宏表示，這是他第一次搭配混合雙打，也很開心來到台灣，看到台灣粉絲這麼喜歡與支持羽球。

比賽當中有兩位男雙好手加持，一度進入多拍來回，雙方美技連連，多次演出精彩救球，與快速來回平抽，現場觀眾驚呼連連。

2017婕斯盃全明星羽球對抗賽30日進行，馬來西亞陳文宏（左）、陳嘉雯（右）。（記者黃耀徵攝）



2017婕斯盃全明星羽球對抗賽30日進行，丹麥萊恩˙傑克斯菲德（前）、馬德斯˙庫拉德－彼德森（後）。（記者黃耀徵攝）



2017婕斯盃全明星羽球對抗賽30日進行，丹麥萊恩˙傑克斯菲德（右）、馬德斯˙庫拉德－彼德森（左）。（記者黃耀徵攝）

