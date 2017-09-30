中職live》郭阜林再敲超前比數二壘安 統一7：6兄弟

|球隊
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|R
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|E
|獅
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|4
|0
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|7
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|兄弟
|0
|2
|4
|0
|0
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|7
|1
第六局
六上中信兄弟更換鄭凱文接替投球，陳鏞基選到四壞保送上壘，劉芙豪犧牲觸擊護送跑者上二壘，一人出局，郭阜林左外野二壘安打帶有一分打點，統一獅7：6超前中信兄弟，
第五局
五下吳東融游擊滾地遭刺殺，一人出局，周思齊二壘滾地遭刺殺，二人出局，詹子賢游擊滾地遭刺殺，三人出局。
五上陳傑憲游擊滾地遭刺殺，一人出局，陳重羽右外野一壘安打，潘武雄右外野平飛球遭曾陶鎔美技接殺，二人出局，蘇智傑右外野飛球遭接殺，三人出局。
第四局
四下林明杰游擊滾地遭刺殺，一人出局，潘萣翔遭三振出局，二人出局，王威晨三壘方向滾地遭刺殺，三人出局。
郭阜林追平三分砲。（記者廖耀東攝）
四上潘武雄選到四壞保送，蘇智傑游擊方向高球造成吳東融接球失誤，一、二壘有跑者，陳鏞基中外野方向一壘安打，劉芙豪游擊滾地野手選擇一分打點，一、三壘有人，郭阜林右外野三分砲，統一追平比數，高國慶游擊滾地遭刺殺，二人出局，林祐樂游擊滾地遭刺殺，三人出局。
詹子賢近況火燙。（記者廖耀東攝）
詹子賢挑戰中外野大牆三分砲。（記者廖耀東攝）
周思齊敲超前安。（記者廖耀東攝）
第三局
三下王威晨左外野二壘安打，吳東融選到四壞保送，一二壘有跑者，周思齊右外野安打，帶有一分打點，跑者攻佔上一、三壘，詹子賢中外野方向三分打點全壘打，兄弟6：2領先統一，陳子豪遭三振出局，一人出局，許基宏遭三振出局，二人出局，曾陶鎔遭三振出局，三人出局。
三上林祐樂遭三振出局，一人出局，陳傑憲中外野飛球遭接殺，二人出局，陳重羽右外野飛球遭接殺，三人出局。
第二局
二下詹子賢游擊滾地球遭刺殺，一人出局，陳子豪右外野一壘安打，許基宏右外野一壘安打，一二壘有跑者，曾陶鎔穿越三游一壘安打帶有一分打點，兄弟1:2暫時落後一分。林明杰右外野安打帶一分打點，兄弟追成平手，不過一壘跑者跑上三壘不及遭觸殺出局，二人出局，潘萣翔外野飛球遭接殺，三人出局。
二上劉芙豪右外野飛球遭接殺，一人出局，郭阜林穿出中間方向一壘安打，高國慶敲出雙殺打，三人出局。
第一局
一下布魯斯先三振兄弟開路先鋒王威晨，一人出局，吳東融二壘方向高球遭接殺，二人出局，周思齊二壘方向滾地球遭刺殺出局，三上三下。
蘇智傑首打席兩分砲。（記者廖耀東攝）
蘇智傑首打席兩分砲。（記者廖耀東攝）
一上統一獅靠著蘇智傑右外野方向兩分砲先馳得點。
統一獅勝投王布魯斯掛帥先發。（記者廖耀東攝）
銳力先發力求首勝。（記者廖耀東攝）
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕統一獅與中信兄弟三連戰來到第二戰，雙方都有輸不得的壓力，統一希望追上桃猿，拿到下半季冠軍，兄弟方面則希望能阻止統一，才能以年度第三的排名進入季後賽。統一派出隊中勝投王布魯斯，面對球季中後段才加盟，目前一勝難求的銳力。
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統一獅
|
棒次
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中信兄弟
|
陳 傑 憲 SS
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1
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王 威 晨 3B
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陳 重 羽 CF
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2
|
吳 東 融 SS
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潘 武 雄 DH
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3
|
周 思 齊 LF
|
蘇 智 傑 LF
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4
|
詹 子 賢 DH
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陳 鏞 基 2B
|
5
|
陳 子 豪 CF
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劉 芙 豪 RF
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6
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許 基 宏 1B
|
郭 阜 林 3B
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7
|
曾 陶 鎔 RF
|
高 國 慶 1B
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8
|
林 明 杰 C
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林 祐 樂 C
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9
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潘 萣 翔 2B
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布 魯 斯
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先發投手
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銳 力