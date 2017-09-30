中職live》郭阜林再敲超前比數二壘安 統一7：6兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 2 0 0 4 0 1 7 7 0 兄弟 0 2 4 0 0 6 7 1

第六局

六上中信兄弟更換鄭凱文接替投球，陳鏞基選到四壞保送上壘，劉芙豪犧牲觸擊護送跑者上二壘，一人出局，郭阜林左外野二壘安打帶有一分打點，統一獅7：6超前中信兄弟，

第五局

五下吳東融游擊滾地遭刺殺，一人出局，周思齊二壘滾地遭刺殺，二人出局，詹子賢游擊滾地遭刺殺，三人出局。

五上陳傑憲游擊滾地遭刺殺，一人出局，陳重羽右外野一壘安打，潘武雄右外野平飛球遭曾陶鎔美技接殺，二人出局，蘇智傑右外野飛球遭接殺，三人出局。

第四局

四下林明杰游擊滾地遭刺殺，一人出局，潘萣翔遭三振出局，二人出局，王威晨三壘方向滾地遭刺殺，三人出局。

郭阜林追平三分砲。（記者廖耀東攝）

四上潘武雄選到四壞保送，蘇智傑游擊方向高球造成吳東融接球失誤，一、二壘有跑者，陳鏞基中外野方向一壘安打，劉芙豪游擊滾地野手選擇一分打點，一、三壘有人，郭阜林右外野三分砲，統一追平比數，高國慶游擊滾地遭刺殺，二人出局，林祐樂游擊滾地遭刺殺，三人出局。

詹子賢近況火燙。（記者廖耀東攝）

詹子賢挑戰中外野大牆三分砲。（記者廖耀東攝）

周思齊敲超前安。（記者廖耀東攝）

第三局

三下王威晨左外野二壘安打，吳東融選到四壞保送，一二壘有跑者，周思齊右外野安打，帶有一分打點，跑者攻佔上一、三壘，詹子賢中外野方向三分打點全壘打，兄弟6：2領先統一，陳子豪遭三振出局，一人出局，許基宏遭三振出局，二人出局，曾陶鎔遭三振出局，三人出局。

三上林祐樂遭三振出局，一人出局，陳傑憲中外野飛球遭接殺，二人出局，陳重羽右外野飛球遭接殺，三人出局。

第二局

二下詹子賢游擊滾地球遭刺殺，一人出局，陳子豪右外野一壘安打，許基宏右外野一壘安打，一二壘有跑者，曾陶鎔穿越三游一壘安打帶有一分打點，兄弟1:2暫時落後一分。林明杰右外野安打帶一分打點，兄弟追成平手，不過一壘跑者跑上三壘不及遭觸殺出局，二人出局，潘萣翔外野飛球遭接殺，三人出局。

二上劉芙豪右外野飛球遭接殺，一人出局，郭阜林穿出中間方向一壘安打，高國慶敲出雙殺打，三人出局。

第一局

一下布魯斯先三振兄弟開路先鋒王威晨，一人出局，吳東融二壘方向高球遭接殺，二人出局，周思齊二壘方向滾地球遭刺殺出局，三上三下。

蘇智傑首打席兩分砲。（記者廖耀東攝）

蘇智傑首打席兩分砲。（記者廖耀東攝）

一上統一獅靠著蘇智傑右外野方向兩分砲先馳得點。

統一獅勝投王布魯斯掛帥先發。（記者廖耀東攝）

銳力先發力求首勝。（記者廖耀東攝）

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕統一獅與中信兄弟三連戰來到第二戰，雙方都有輸不得的壓力，統一希望追上桃猿，拿到下半季冠軍，兄弟方面則希望能阻止統一，才能以年度第三的排名進入季後賽。統一派出隊中勝投王布魯斯，面對球季中後段才加盟，目前一勝難求的銳力。