中職Live》「道歉野球」林立失誤後敲安 桃猿追平悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 2 0 0 2 2 2 桃猿 0 1 0 0 1 2 5 1

第5局

詹智堯擊出左外野安打，林立串連起攻勢，敲出三壘方向車布邊安打，助桃猿以2：2追平。

第3局

道恩斯在2人出局後遭遇亂流，先是被申皓瑋擊出左外野二壘安打，胡金龍補上一支帶有追平分的中外野安打，高孝儀獲得保送，高國麟擊出三壘方向滾地球，造成桃猿二壘手林立接球失誤，二壘回本壘得到超前分。

第2局

梁家榮擊出一壘方向滾地球造成一壘手范國宸發生接球失誤，一路跑上二壘，林承飛適時擊出中間方向安打，桃猿先馳得點。

第1局

1下，詹智堯擊出內野滾地球，但因腳觸碰到球被判定妨礙守備出局，下一棒林立擊出右外野安打，藍寅倫選到四壞球保送，形成一二壘有人，但得點圈有人，林泓育和朱育賢都未能建功。

先發陣容