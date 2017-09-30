中職Live》「道歉野球」林立失誤後敲安 桃猿追平悍將

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
悍將
|
0
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|
2
|
桃猿
|
0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|
1
第5局
詹智堯擊出左外野安打，林立串連起攻勢，敲出三壘方向車布邊安打，助桃猿以2：2追平。
第3局
道恩斯在2人出局後遭遇亂流，先是被申皓瑋擊出左外野二壘安打，胡金龍補上一支帶有追平分的中外野安打，高孝儀獲得保送，高國麟擊出三壘方向滾地球，造成桃猿二壘手林立接球失誤，二壘回本壘得到超前分。
第2局
梁家榮擊出一壘方向滾地球造成一壘手范國宸發生接球失誤，一路跑上二壘，林承飛適時擊出中間方向安打，桃猿先馳得點。
第1局
1下，詹智堯擊出內野滾地球，但因腳觸碰到球被判定妨礙守備出局，下一棒林立擊出右外野安打，藍寅倫選到四壞球保送，形成一二壘有人，但得點圈有人，林泓育和朱育賢都未能建功。
先發陣容
|
悍將
|
棒次
|
桃猿
|
胡金龍 DH
|
1
|
詹智堯 CF
|
高孝儀 RF
|
2
|
林 立 2B
|
高國麟 SS
|
3
|
藍寅倫 RF
|
高國輝 LF
|
4
|
林泓育 DH
|
陳品捷 2B
|
5
|
朱育賢 LF
|
范國宸 1B
|
6
|
梁家榮 3B
|
李宗賢 3B
|
7
|
林承飛 SS
|
方克偉 C
|8
|
林政億 LF
|
申皓瑋 CF
|
9
|
廖健富 C
|
力猛
|
先發投手
|
道恩斯