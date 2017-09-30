2017 台北世大運

中職Live》「道歉野球」林立失誤後敲安 桃猿追平悍將

2017/09/30 20:28

 

1

2

3

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9

R

H

E

悍將

0

 0 2 0 0 2 2

2

桃猿

0

 1 0 0 1 2 5

1

第5局

詹智堯擊出左外野安打，林立串連起攻勢，敲出三壘方向車布邊安打，助桃猿以2：2追平。

第3局

道恩斯在2人出局後遭遇亂流，先是被申皓瑋擊出左外野二壘安打，胡金龍補上一支帶有追平分的中外野安打，高孝儀獲得保送，高國麟擊出三壘方向滾地球，造成桃猿二壘手林立接球失誤，二壘回本壘得到超前分。

第2局

梁家榮擊出一壘方向滾地球造成一壘手范國宸發生接球失誤，一路跑上二壘，林承飛適時擊出中間方向安打，桃猿先馳得點。

第1局

1下，詹智堯擊出內野滾地球，但因腳觸碰到球被判定妨礙守備出局，下一棒林立擊出右外野安打，藍寅倫選到四壞球保送，形成一二壘有人，但得點圈有人，林泓育和朱育賢都未能建功。

先發陣容

悍將

棒次

桃猿

胡金龍 DH

1

詹智堯 CF

高孝儀 RF

2

林　立 2B

高國麟 SS

3

藍寅倫 RF

高國輝 LF

4

林泓育 DH

陳品捷 2B 

5

朱育賢 LF

范國宸 1B

6

梁家榮 3B

李宗賢 3B

7

林承飛 SS

方克偉 C

 8

林政億 LF

申皓瑋 CF

9

廖健富 C

力猛

先發投手

道恩斯

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