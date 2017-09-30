目標跑出10秒內 楊俊瀚選9.99當開球背號

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟今天有請「台灣最速男」楊俊瀚開球，他目標跑出百公尺10秒內，所以用「9.99」當背號，最喜歡的兄弟球星則是張志豪，「他之前締造連續場數安打紀錄，真的很厲害。」

楊俊瀚平常在田徑場上奔馳，今天改在棒球場上跑步，他從右外野出場，跑了整個外野，再從三壘側界外區走上投手丘，成功將球開進蹲捕的王威晨手中。

「我的開球表現，50分吧，本來設定至少不要挖地瓜，結果差一點點。」楊俊瀚第一次在球場開球，他笑說真的緊張到冒汗，還好順利完成任務。

楊俊瀚在世大運百公尺以10秒22奪金，他說，「看到中國、日本的好手都能跑出10秒內的成績，希望自己也能達成，所以就以9.99為背號。」

在小時候也打過棒球，楊俊瀚說很快就發現自己沒有棒球天份，還是比較喜歡速度的追逐。不過他也會看職棒比賽，還是兄弟球迷，「我最喜歡張志豪，之前他締造連續場數安打紀錄，真的很厲害，因為每天的狀況都不一樣，他還能有穩定表現。」

楊俊瀚開球。（記者廖耀東攝）

楊俊瀚選擇9.99當背號。（記者倪婉君攝）

世大運百米金牌選手楊俊瀚跟王威晨討教投球。（記者廖耀東攝）

世大運百米金牌選手楊俊瀚跟王威晨討教投球。（記者廖耀東攝）

世大運百米金牌選手楊俊瀚跟王威晨討教投球。（記者廖耀東攝）

楊俊瀚開球。（記者廖耀東攝）