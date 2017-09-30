網球》壽星辛吉絲／詹詠然武漢封后 排名升至世界第1、2

辛吉絲／詹詠然繼美網後再度合拍封后。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金236.525萬美元（約7165萬台幣）的中國武漢女網賽，台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲歷經「超級搶10」如願攻頂，7：6（7：5）、3：6、10：4強壓日本青山修子／地主楊釗煊，頭號種子「辛然配」笑擁合拍以來第8冠，且世界排名升至第1、2席，而重返球后寶座的辛吉絲，正好歡度37歲生日。

頭號種子「辛然配」挾著美網大滿貫封后餘威，此行又横掃群芳、連闖4關風光掄元，共享13.93萬美元（約422萬台幣）獎金，下週WTA最新世界女雙排名，坐二望一的「名人堂球星」辛吉絲也將再度當上球后；28歲的詹詠然則從目前第3，更上層樓來到生涯新高第2席。至於現任女雙球后的莎法洛娃（Lucie Safarova），原是去年武漢女雙冠軍，此行放棄衛冕積分不保，捷克「左手劍」將被「辛然配」雙雙超越。

「辛然配」自今年2月起首度合拍，迄今已豪奪8冠，包括印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、美網大滿貫，加上剛攻下的武漢，連戰皆捷的氣勢正旺，本季結束前，「辛然配」還將聯手角逐下週北京，以及新加坡年終總決賽。

辛吉絲／詹詠然繼美網後再度合拍封后。（劉雪貞提供）

辛吉絲／詹詠然繼美網後再度合拍封后。（劉雪貞提供）

辛吉絲歡度37歲生日。（劉雪貞提供）