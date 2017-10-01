衛冕軍勇士擔綱熱身賽首秀 今日賽事預告

外界十分看好勇士衛冕冠軍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕

NBA熱身賽將於今日開打，衛冕軍勇士休季期間不但將奪冠重要班底留下，更簽下「小老大」楊恩（Nick Young）和以色列高砲塔卡斯比（Omri Casspi），戰力不減反增。熱身賽首場將在自家面對金塊隊來犯。

MLB方面本季改制，世界大賽將比較兩球隊的全年戰績，戰績好的球隊才有主場優勢。目前道奇與印地安人分處國聯、美聯龍頭，雙方勝差僅有一場。近況火燙的印地安人主場面對白襪，推出本季18勝的王牌克魯伯（Corey Kluber）迎戰白襪菜鳥富爾默 （Carson Fulmer ），道奇同樣推出王牌克蕭（Clayton Kershaw）面對洛磯馬克茲（German Marquez）。

日職阪神在昨日擊敗巨人後，確定進入季後賽，巨人目前則落後央聯第三DNA半場勝差。巨人派出本賽季表現亮眼的田口麗斗，來面對阪神先發岩田稔，自由體育也將送上文字轉播，球迷千萬別錯過。暫居洋聯第二的西武獅將派出野上亮磨對上日本火腿上沢直之。

中職方面桃猿昨日輸球加上統一贏球，封王魔術數字依舊停留在M4，與統一之間的勝差僅在2場。今日兩地開打，中信兄弟在洲際主場迎戰統一獅，三連戰前兩場各拿一勝，中信兄弟派出洪宸宇面對統一潘威倫。桃猿則將在主場派出林樺慶面對富邦勝投王羅力。今日賽果將會影響本季中職季後賽風貌，值得球迷一同關注。

NBA

08:30 金塊 vs. 勇士（緯來體育、愛爾達體育）

MLB

07:00 白襪 vs. 印地安人 （民視）

08:00 道奇 vs. 洛磯 （FOX體育）

日職

13:00 西武 vs. 日本火腿（FOX體育）

13:00 阪神 vs. 巨人（緯來體育）

中職

17:05 統一 vs. 兄弟 <洲際>（緯來育樂、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）

17:05 悍將 vs. 桃猿 <桃園>（ELEVEN SPORT、愛爾達體育、CPBLTV）