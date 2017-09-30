中職》布魯斯召集全隊講話奏效 蔗總笑：相信布魯斯

統一獅8：6逆轉勝。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕3局打完，獅隊原本以2：6落後，先發投手布魯斯召集全隊講話，結果「布氏打氣法」奏效，郭阜林4上就轟出追平3分砲，終場獅隊以8：6擊敗兄弟。

「蔗總」黃甘霖表示，「都打到這時候了，什麼事都有可能，球員也發揮鱷魚精神緊咬不放，就盡量去拚！」但對於布魯斯召集球員說什麼? 蔗總則笑說，「那可能要去問布魯斯，他可能是說，相信勝利、相信布魯斯吧。」

布魯斯之前才以中文寫下「相信」、「勝利」為全隊打氣，他此役投5.1局失6分，包括挨詹子賢3分砲，其實內容並不出色，但最終仍獲第12勝。布魯斯不願透露召集全隊說話的內容，只表示，「這是一個非常棒的團隊，大家都沒有放棄，不管攻擊、牛棚和守備都拚戰到最後。」

不過單場4安貢獻5分打點的MVP郭阜林，倒是透露「布氏談話」，「其實布魯斯3下召集隊友開小型會議，他說自己很想贏球，希望我們能為他多打點分數，讓他喘口氣。」郭阜林認為，在這個時候就需要有人跳出來領導大家，「布魯斯今天就做到這個角色了。」

布魯斯。（記者廖耀東攝）

郭阜林繳出4支4、5打點成績，包辦球隊最後追平分及超前分數的勝利打點，奪下單場MVP。（記者廖耀東攝）