MLB》苦戰161場終於封王 紅襪首度連兩年稱霸美東（影音）

〔體育中心／綜合報導〕鏖戰至例行賽倒數第二場比賽，雄踞分區王座已久的紅襪終於如願噴香檳，今在主場續戰美聯百勝球隊太空人，左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）先發6局只失1分，普萊斯（David Price）登板救火化解滿壘危機，打線也適時發揮打回關鍵分，全隊攻守俱佳以6：3擊敗太空人，紅襪連兩年稱霸美東為隊史首見。

紅襪自8月衝上美東第一後不曾讓位，洋基則以些微差距緊追在後，然而紅襪近5戰狂輸4場，領先的5場勝差也被追到只剩2場，此役續戰季後賽勁敵太空人，全隊將士用命終於搶下關鍵一勝稱霸美東，游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）賽後直呼感覺真的是太棒了。

「我們花了161場比賽才在分區封王，這是大夥在春訓定下的目標，從這裡開始、然後放眼世界大賽，我想這可能事情緒最激動的比賽之一，161場比賽耶，真的努力了很長一段時間！」柏格茲說。9局上登板狂飆3K關門的守護神金布瑞（Craig Kimbrel）也說：「這真是個漫長、難熬的球季，接下來還有很長一段路要走，今天有太多事值得慶祝。」

波梅蘭茲先發6局只失1分，單季17勝寫生涯新高。（美聯社）

普萊斯登板救火化解滿壘危機。（法新社）

封王戰銜命先發的紅襪左投波梅蘭茲此役表現精采，前6局一分未失只被擊出2支安打，7局上續投開局被敲安打後退場休息，史密斯（Carson Smith）接手後連挨3安被太空人追成2：5，面臨無人出局滿壘危機，紅襪緊急推上普萊斯救火，二壘手霍爾特（Brock Holt）美技守備先抓一出局，普萊斯續飆2K無失分化解危機。

紅襪打線隨後攻勢再起，貝茲（Mookie Betts）開轟再度將領先拉開到4分，8局上瑞德（Addison Reed）中繼1局無失分，9局上守護神金布瑞登板關門，雖連挨陽春砲、二壘打狙擊失掉1分，但金布瑞隨後即時回穩，單局飆3K霸氣守成，紅襪贏得關鍵勝利，如願在主場暢飲封王香檳。

紅襪打線此役表現精采，先發9人僅1人未敲安，得點圈有人打擊機會狂掃9支4，雖然僅有1轟仍以10安搶下6分。投手群同樣功不可沒，5位投手合力送出8K僅讓對手攻下3分，賽揚王牌塞爾（Chris Sale）直誇繳出優質先發的波梅蘭茲表現精采，「這場比賽可以說是我們本季最重要的一仗，他挺身而出、對上可說是聯盟最強之一的太空人打線、成功壓制他們，完全就是我們所需要的。」塞爾說。

太空人此役輸球除了讓紅襪得以稱霸美東，也確定印地安人將成為美聯季後賽第一種子。太空人與紅襪將於美聯分區系列賽正面交鋒，雙方明天將進行例行賽最後一場比賽，接著就會移師太空人主場展開季後賽首輪賽事。另一賽事組合則由美聯霸主印地安人對上外卡賽獲勝隊伍，今年美聯外卡門票由洋基、雙城兩隊獲得。

金布瑞飆再見三振霸氣怒吼。（法新社）

紅襪連兩年稱霸美聯東區。（美聯社）

塞爾開心享受封王香檳浴。（USA Today Sports）