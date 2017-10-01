MLB》遭紅雀大逆轉 釀酒人無緣季後賽

貝德敲安助紅雀逆轉擊敗釀酒人。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天背水一戰的釀酒人，一度領先多達6分，直到8局下紅雀靠著關鍵的3支安打和2次保送，打回3分逆轉戰局，最終釀酒人就以6：7輸球，也確定無緣晉級季後賽。大聯盟季後賽隊伍總算全數出爐，國聯最後一個外卡席次在釀酒人敗給紅雀後，確定由洛磯拿下。

釀酒人今在第2局就先馳得點，靠著蕭（Travis Shaw）、桑塔納（Domingo Santana）連續擊出安打和阿西亞（Orlando Arcia）的高飛犧牲打進帳第1分。3局上更一舉灌進5分，包括蕭、布朗（Ryan Braun）的串聯安打及桑塔納的炸裂2分砲，也是他本季第29轟，釀酒人取得6：0領先。

桑塔納本季第29轟。（今日美國）

不過紅雀打線也不惶多讓，3局下吹起反攻號角，1出局後德容（Paul DeJong）、馬丁尼茲（Jose Martinez）連續兩支2分打點的二壘安打，紅雀隨即以高得分效率回敬4分。

8局下，釀酒人後援投手哈德（Josh Hader）被敲安後，由史瓦薩克（Anthony Swarzak）上場接替投球，不料上來只解決了一名打者，還外帶兩次保送，先被皮斯考提（Stephen Piscotty）擊出兩分打點安打，再讓貝德（Harrison Bader）敲回至勝分，反遭紅雀1分逆轉，不僅球隊丟掉勝利無緣晉級，史瓦薩克也吞下敗投。

史瓦薩克後援失敗，吞下本季第4敗。（法新社）