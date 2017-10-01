MLB》賈吉無極限！轟出本季第2遠 還破貝比魯斯百年紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場以2：1擊敗藍鳥，但全場的焦點都在重砲菜鳥賈吉（Aaron Judge）身上，他今天不但敲出領先美聯的第52轟，還超越洋基傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）的偉大紀錄。

第4局賈吉在藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）投出2壞球後轟出2分砲，根據Statcast™計算，這是一發距離長達484英呎（147.5公尺）的全壘打，也是他本季在洋基球場所敲出的第33號全壘打，超越貝比魯斯在1921年寫下的隊史主場單季最多轟紀錄。

賽後賈吉興奮的說：「這是非常瘋狂的一項成就，我開心到不知道要用什麼言語來形容，我只是專注在讓球隊獲勝，並為球隊提供幫助。」

賈吉不斷轟破新紀錄。（法新社）

賈吉9月份的瘋狂表現，讓這位25歲的好手重回到美聯MVP的熱門候選人，他的對手太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）雖然已在聯盟打滾多年，但隊友沙巴西亞（CC Sabathia）卻是力挺這位小老弟奪獎。

沙巴西亞指出，賈吉毫無疑問是美聯MVP的大熱門，「我有點偏心，他就是我的MVP，我想這是他應得的，今年若沒有他，我們現在不可能在這位子，這就是讓他拿MVP的最佳理由。」

賈吉今天轟出的這一發全壘打，距離為他本季個人第2遠，僅次於他在今年6月11日對金鶯投手維瑞特（Logan Verrett）時所敲出，不僅如此，他個人就在今年大聯盟最遠的前4名全壘打中包辦2名，成為新一代的「怪力男」。

賈吉不斷轟破新紀錄。（法新社）

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）賽後也對子弟兵讚不絕口，他形容在賈吉開轟時，全隊都在休息室驚訝大叫，「這種全壘打可不是想看就看的到，但我們今年就看他表演了2次，而且這一轟還是在逆風的情況下敲出，實在很驚人，當他發揮砲管，是非常恐怖的打者。」

賈吉的菜鳥球季很可能在今天落幕，因為吉拉迪賽後表示要讓主力球員休息，以備戰下週三對雙城的外卡殊死戰，若他明天不打本季最後一場例行賽，他155場出賽所繳出的成績為.284/.422/.627，累積128得分、24支二壘打、52發全壘打、114分打點、127次保送以及208次三振，成為大聯盟史上繼1939年名人堂球星Ted Williams以來再度有菜鳥完成單季百得分、百打點、百保送的紀錄。