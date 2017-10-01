MLB》薛哲下半季第3次傷退 國民季後賽添隱憂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今於主場續戰海盜，賽揚王牌薛哲（Max Scherzer）先發僅投3.1局意外因傷提前退場，目前傷勢狀況未明，是否會連帶影響到季後賽輪值安排仍有待觀察。

國民已在分區封王，季後賽首輪將對上衛冕軍小熊，預定首戰掛帥先發的薛哲，今進行本季例行賽最後一場先發加緊調整，前3局送出4K沒有失分，4局上面對該局首名打者馬堤（Starling Marte）薛哲只花3球俐落三振，不料接著竟意外出狀況。

接著登場的海盜三棒貝爾（Josh Bell）纏鬥6球、連打兩顆界外後球數維持2好2壞，薛哲接著投出該打席第7顆球，一顆外角偏高變速球被判壞球形成滿球數，然而薛哲卻在投球動作結束後出現異樣，薛哲隨後在投手丘慢步並試著伸展腿部，總教練貝克（Dusty Baker）決定喊停將薛哲換下場休息。

這是薛哲下半季第3次因傷提前退場，他曾在8月初因為頸部緊繃問題只投1.1局就無法續投，隨後因此跳過2次先發，9月初也曾被強襲球擊中左小腿，只投5局就退場。大聯盟官網指出，薛哲幾乎已確定將在季後賽首戰於主場掛帥先發，然而今天意外傷退有可能影響輪值安排。

薛哲本季先發31場獲16勝6敗，主投200.2局狂飆268K，防禦率2.51，連5年單季達陣200局、200次三振，有機會挑戰國聯賽揚二連霸、個人生涯第三座賽揚獎。

總教練直接把薛哲換下場。（美聯社）

薛哲因傷提前退場。（美聯社）