MLB》效力13年寫巨人紀錄 肯恩告別戰完美謝幕（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今於主場迎戰教士別具意義，32歲右投肯恩（Matt Cain）在大聯盟生涯最後一場先發主投5局無失分，在滿場球迷起立鼓掌致意下光榮退場，13年職涯皆效力巨人為隊史最長。

明將過33歲生日的肯恩，於2002年被巨人以首輪籤挑中，大聯盟生涯13年皆效力巨人為隊史最長，生涯戰績104勝118敗，曾3度入選明星賽，8次季後賽先發獲4勝2敗，防禦率2.10，2012年對太空人投出隊史至今唯一一場完全比賽，本週三宣布季後將高掛球鞋讓球迷相當不捨。

今在主場進行大聯盟生涯最後一場先發，肯恩前4局表現精采一分未失，5局上開局投出保送後，總教練波契（Bruce Bochy）喊出暫停走上投手丘，但最後總教練讓肯恩續投，肯恩也不負眾望連續解決3位打者，用一顆78.1英哩的慢速曲球讓教士先發查辛（Jhoulys Chacin）擊成內野滾地球，抓下生涯最後一個出局數。

肯恩生涯最終戰5局無失分。（法新社）

肯恩脫帽答謝球迷。（法新社）

肯恩向全場球迷致意。（法新社）

在全場觀眾起立鼓掌致意下，肯恩低著頭慢慢走下投手丘，深深吐了一口氣後慢慢走向休息室，總教練波契已等在一旁準備迎接肯恩，兩人握手後擁抱致意，捕手波西（Buster Posey）也上前擁抱搭擋，肯恩隨後脫帽、高舉雙手向球迷致意，並把球帽拋上看台，走進休息室與隊友們一一擁抱，肯恩隨後再次走回球場向球迷致意，也向最熟悉的巨人球場告別。

總教練波契表示休息室的球員們哭成一片，盛讚肯恩是最出色的巨人球員之一，這場比賽將成為肯恩與球員們另一次美好的回憶，老將外野手潘斯（Hunter Pence）賽後也向肯恩致意，感謝他對球隊和灣區的復出，自己很榮幸能和他當隊友。「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）則說：「他總是全力以赴、為我們付出一切毫無保留，他有一個令人難以置信的職業生涯，很開心能參與其中。」

談到生涯最後一場比賽，肯恩回憶5局上開局投出保送時，他告訴自己「我可不想這樣結束（大聯盟生涯最後一次先發）！」而總教練也給予十足信心讓他續投，「也不知道為什麼，我覺得我可以聽到觀眾席裡，有兩三個傢伙在說『加油啊肯恩！你可以做到的！』」肯恩表示，形容今天投完覺得自己已燃燒殆盡。

肯恩與瘋邦致意。（美聯社）

肯恩與捕手波契擁抱。（美聯社）