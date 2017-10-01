MLB》鈴木一朗不輕言退休 「至少打到50歲！」

鈴木一朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚日籍老將鈴木一朗今年球季打完後，下賽季還想回到馬林魚繼續在棒球場上征戰，他也再度表態，表示至少打到50歲才會退休。

馬林魚下賽季有200萬美元的球隊選擇權，可決定是否留鈴木一朗，但球隊仍沒有做出決定。即將在10月22日滿44歲的鈴木一朗則說，「沒有理由不回來，這絕對是我想要的地方。」他也表示，至少打到50歲才會退休，「我講這話可不是開玩笑。」

鈴木一朗在大聯盟征戰17年，累積3080支安打，排在大聯盟史上第22位，本季他打擊率2成59，有3轟、20分打點。他日前以95個代打打席數，刷新大聯盟史上最多紀錄，而至今代打共敲出28安，追平John Vander Wal的單季代打最多28安，僅差1支就能刷新紀錄，馬林魚還剩3場比賽，一朗本季還有機會挑戰這項紀錄。

鈴木一朗表示，「我想這裡的每個人都想打破紀錄，因為我們是職業球員，我們都在嘗試做些事情，在比賽中留下足跡。」他說，自己有機會可以寫紀錄，「我認為這是一個很好的機會。」

由於傳奇球星基特（Derek Jeter）將接任球隊執行長，仍不確定馬林魚未來是否要重建、還是會透過交易補強。ESPN認為，若球隊選擇重建，鈴木一朗較會有上場的機會。

鈴木一朗。（資料照，美聯社）