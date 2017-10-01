NBA》「飆風玫瑰」被遺忘了？ 泰倫魯：他一直都是MVP

羅斯新賽季將披上騎士戰袍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA開打前夕，各隊交易案話題不曾間斷，騎士送走厄文（Kyrie Irving）換來I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）等人及「閃電俠」魏德的加入，都引發相當多的熱議，不過對於「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）加盟騎士的聲浪卻顯得冷清，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）受訪時表示，「羅斯絕對可以回到先前MVP的狀態。」

「這傢伙從開始NBA職業生涯以來，就一直是MVP。」泰倫魯表示，羅斯的爆發力和態度讓他驚艷，以他的MVP身手，他沒想到羅斯的傳球能力也如此的好，泰倫魯補充，羅斯最出色的是打法，他知道怎麼將自己發揮到最好。

羅斯曾在2011年率領公牛拿下全聯盟第一的例行賽戰績，更獲選NBA最有價值球員，當時只有22歲的他，也成為獲得此獎的最年輕球員，不過最後公牛仍在東區冠軍賽輸給擁有詹姆斯（Lebron James）和魏德的熱火隊。

做為公牛隊進攻核心的羅斯，當年平均上場37.4分鐘，拿下25分、4.1籃板的成績。毫無疑問，羅斯是NBA最有爆發力的球員之一，雖然長期受傷勢困擾，導至職業生涯略顯可惜，但在今年的新賽季，羅斯可望證明自己還是那個最年輕MVP的超級控衛。