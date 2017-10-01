MLB》卡布雷拉再見3分砲 大都會延長逆轉退費城人

卡布雷拉關鍵三分彈助隊逆轉獲勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日費城人主場迎戰大都會的比賽，雙方膠著到第11局才分出勝負，大都會靠著卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）擊出關鍵的3分砲打破僵局，終場以7：4在延長賽逆轉獲勝。

2局下，費城人靠著法蘭柯（Maikel Franco）的陽春砲轟出破蛋分，接著赫南德茲（Cesar Hernandez）1分打點安打，助費城人取得2分領先。不過大都會主場氣勢旺，4局上靠著卡布雷拉敲安、2次保送，及羅沙里歐（Amed Rosario）的高飛犧牲打進帳第1分，5局上尼姆莫（Brandon Nimmo）敲出關鍵三壘安打，大都會再追2分，接著7局上又是卡布雷拉，1分打點二壘安打，大都會4：2領先。

不料7局下大都會中繼投手席沃德（Paul Sewald）遭遇亂流，連續保送三名打者，費城人就靠著耶雷拉（Odubel Herrera）的高飛犧牲打及霍斯金斯（Rhys Hoskins）1分打點安打，連趕2分扳平比數。後面局數雙方打線熄火，累計三局只有1支安打出現，直到延長賽第11局上半，卡布雷拉敲出再見3分砲比賽才見分曉，最終大都會就以3分逆轉擊退費城人。

法蘭柯2局下開轟。（今日美國）