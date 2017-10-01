動物園路跑登場！「長跑甜心」張芷瑄：透過跑步看世界

「長跑甜心」張芷瑄（左）、前主播簡懿佳今參與動物園路跑。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕New Balance動物園路跑今展開，世大運「長跑甜心」張芷瑄特別現身參與4公里組賽事，她說：「看到很多家長帶著小朋友參加，相當有活力也好幸福，讓我找回跑步的樂趣。」

今年台北世大運，張芷瑄和搭檔曹純玉、陳宇璿、游雅君一同摘下馬拉松女子半馬團體銅牌，她表示今年在台灣比賽，獲得很多支持，也很高興很多選手可以受到關注，因為如此，她靦腆笑說：「現在有時候會被認出來，會聽到有人說：『那是長跑甜心耶！』，很謝謝大家的支持。」

「長跑甜心」張芷瑄（左）、前主播簡懿佳今參與動物園路跑。（記者粘藐云攝）

今天參與4公里的賽事，張芷瑄表示，主要為了10月底全運會做準備，她將代表台北市出賽，「希望能在3小時內完賽，台灣天氣不算好，要達成其實有點困難，但很想在家鄉完成這個目標。」

征戰過大小賽事，張芷瑄說自己和多數競技體育選手一樣，想站上奧運殿堂，而除此之外，她也期待透過跑步，完成環遊世界的夢想，「透過參與不同國家的賽事，到當地走走看看，感受他們的文化。」明年她將繼續前往日本，挑戰名古屋馬拉松，5月則預計到美國挑戰布魯克林半馬。

張芷瑄受訪。（記者粘藐云攝）

張芷瑄受訪。（記者粘藐云攝）



動物園路跑今搭建紐約地景，吸引不少跑者聚集拍照。（記者粘藐云攝）

4公里組跑者完賽。（記者粘藐云攝）

4公里組跑者完賽。（記者粘藐云攝）

4公里組跑者完賽。（記者粘藐云攝）