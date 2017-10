〔體育中心/綜合報導〕今年選秀第4順位被太陽相中的菜鳥J.傑克森(Josh Jackson)還沒在NBA打過一場球,竟先公開對勇士一哥、聯盟頭號射手柯瑞(Stephen Curry)嗆聲。

J.傑克森日前被美國媒體Vice Sports訪問,他指出聯盟中跟他最不相似的球員就是柯瑞,「你知道他是個射手,我不是,他比我矮又缺乏運動能力。」

沒想到這番言論觸怒廣大「柯粉」的敏感神經,紛紛湧入他的推特上砲轟,迫使J.傑克森出面發推特消毒,他表示自己所定義的運動能力是滯空時間以及在籃框上方打球,更怒斥自己的話遭美媒斷章取義,「這就是為何我們都不喜歡媒體,停止曲解人們的意思。」他寫到。

Man y'all make a story out of anything