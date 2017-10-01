NBA》「球哥」首秀雷聲大雨點小 全場僅5分湖人遭灰狼慘電

灰狼穆哈瑪德（右）熱身賽表現亮眼，拿下22分為全隊最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18賽季熱身賽正式展開，由灰狼出戰湖人，此役灰狼得分大爆發，全場共有六人得分上雙，穆哈瑪德（Shabazz Muhammad）替補上場更拿下全隊最高22分，最終以108比99擊敗湖人，拿下熱身賽首勝。

此役開局，灰狼就打出一波6：2的攻勢。湖人馬上回敬6：0將比分反超。雙方你來我往，首節戰成31：31平手。第二節才開始，穆哈瑪德就連續投中四球，助灰狼打出一波12：4的攻勢，湖人只能在後面辛苦追趕，上半場結束時，湖人就以53：61落後灰狼。

易籃後再戰，灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）一上來就直接命中兩記三分球，讓灰狼打出一波15：3的攻勢，雙方分數差也來到20分。不過此時湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）即時跳出來，先連拿8分，帶領湖人回敬一波13：3的攻勢，將分差拉近到10分差。雙方此後你來我往，最終灰狼保住領先優勢，以108：99擊敗湖人。

灰狼吉柏森（中）飛身扣籃。（美聯社）

湖人庫茲馬拿下19分，表現搶眼。（法新社）

灰狼團隊砍進6顆三分球，穆哈瑪德拿到全場最高22分、6籃板、1抄截；吉柏森（Taj Gibson）三分球投二中二，繳出18分、9籃板、2助攻還有1次阻攻，湯斯則繳出15分與6籃板、2助攻，且他手感正順，三分球3投3中，罰球也罰4中4，表現皆可圈可點，而季前補進明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），今他只打12分鐘就進帳10分，今夏才從溜馬隊交易來的後衛提格（Jeff Teague）也拿下11分，並送出全場最高的9助攻。



前鋒巴特勒才打12分鐘就拿下10分。（美聯社）

湖人團隊則是由庫茲馬以19分拿下湖人全隊最高分，12投9中、5籃板、1抄截，而湖人新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball），今天在熱身賽首次出賽就擔任控球後衛，上場36分鐘雖然有8助攻、7籃板、2抄截的表現，但全場投9中2只拿下5分，手感不如預期。

「球哥」波爾今天先發打控球後衛。（法新社）