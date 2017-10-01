MLB》薛哲腿傷無礙 仍有望扛季後賽首戰先發（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民賽揚王牌薛哲（Max Scherzer）今對海盜之戰意外傷退，賽後已安排檢查並未受訪，總教練貝克（Dusty Baker）強調薛哲並無大礙，此次提前退場也不會影響季後賽輪值安排，薛哲沒意外會在季後賽首戰掛帥先發。

薛哲今對海盜前3局無失分，4局上卻突然出狀況，與海盜貝爾（Josh Bell）纏鬥7球後發生右側腿後肌抽筋，薛哲隨即在投手丘上慢步並伸展腿部，試圖留在場上續投，但總教練貝克喊出暫停，直接上丘把薛哲換下。

總教練貝克賽後表示，如果是在季後賽他可能還會考慮讓薛哲繼續丟，但今天的比賽只是例行賽，而且球隊已經確定晉級季後賽了，所以完全沒有必要勉強硬撐，「Max永遠都不想被換下場，但我們覺得讓他退場休息，對他、對球隊來說才是最好的。」總教練貝克說。

薛哲賽後遵照球團安排，進行預防性質的MRI檢查確保狀況無礙，因此並未受訪。面對記者提問薛哲此次傷退是否會影響季後賽輪值安排，總教練貝克明確回應：「不不不，這種事我們連想都沒想過。」捕手威特斯（Matt Wieters）則說，他相信總教練換投只是以防萬一，薛哲還想續投應該算是好徵兆。

大聯盟官網認為，儘管國民還沒正式宣布季後賽輪值安排，但薛哲應該已經確定會在國聯分區系列賽首戰、主場對小熊的比賽掛帥先發，而且總教練貝克相當肯定，薛哲這次意外受傷完全不會影響球團決定安排輪值。

薛哲先發提前退場。（美聯社）