網球》睽違3年得償所望 「丹麥甜心」第5度躋身WTA年終賽

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪取得第6張年終總決賽單打8強門票。（圖片取自WTA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA（職業女網總會）主席西蒙（Steve Simon ）表示，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）已取得第6張年終總決賽單打8強門票，也是這位前世界球后睽違3年之後，生涯第5度入圍，屆時全球頂尖女單8強也只剩最後2席。

27歲的沃茲妮雅琪，2009年首度年終賽參戰，隔年就殺入決戰，當時比賽還在杜哈舉行，上回2014年她也打進4強。先前才在東京泛太平洋衛冕，本季7度決賽總算開胡的「丹麥甜心」說：「很高興再度參與年終賽，我在這項大賽留下許多美好回憶，尤其是2010年，我已迫不及待前往新加坡，向當地球迷展現自己的最佳狀態。」

2017球季的年終賽，總獎金高達700萬美元（約2.12億台幣），10月22日至29日將在新加坡舉行，先前新科世界球后的西班牙美女穆古魯莎（Garbine Muguruza）已率先上榜；上週羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、捷克普利絲可娃（Karolina Pliskova）、烏克蘭絲維托麗娜（Elina Svitolina）、「高齡」37歲的美國老將大威廉絲（Venus Williams）也入圍，加上如今剛出爐的沃茲妮雅琪，總計已有6強卡位。

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪。（資料照，美聯社）