籃球》推廣不遺餘力 電信女籃前進高雄公益盃鬥牛賽

楊淑淨指導基層國中球員基本動作，由世大運國手陳晏宇示範。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕由中華電信基金會舉辦「中華電信女籃公益盃」三對三鬥牛賽，今日首度轉戰高雄市青少年籃球場，賽事更吸引高達211支隊伍前來共襄盛舉，旗下電信女籃也全力回饋愛打球的青少年，不僅舉辦盛大簽名會，還陪小朋友進行趣味活動與基層訓練。

2006年成立的中華電信基金會，每年都會請電信女子籃球隊推廣籃球活動，並到台灣各地巡迴舉辦「中華電信女籃公益盃」三對三鬥牛賽，上個月在澎湖進行活動。

今在高雄場中，有台北世大運表現傑出的陳晏宇與黃湘婷，加上楊淑淨、黃虹瑛、陽詩慧、劉惠茹、王俐云、潘姿吟、劉嘉瑋、謝佩君與剛加盟不久的黃郁婷前來，大家還親自跟小朋友玩趣味遊戲，並指導高雄當地國中籃球員基本動作，讓不少人收穫滿滿。

中華電信基金會期盼藉由旗下女子籃球隊，能到台灣各地偏鄉或地方舉辦夏令營或三對三鬥牛賽，讓更多小朋友能快快樂樂打著籃球，今年也擴大舉辦三場公益賽事，9月23日在澎湖與今日在高雄，接著11月18日也會到桃園中壢健行科大舉辦賽事，期盼能回饋更多民眾。

世大運國手黃湘婷開心與小朋友進行籃球趣味遊戲。（記者林岳甫攝）

中華電信基金會舉辦「中華電信女籃公益盃」三對三鬥牛賽，今日首度轉戰高雄市青少年籃球場，賽事更吸引高達211支隊伍前來共襄盛舉。（記者林岳甫攝）

黃湘婷、黃郁婷都展現高度親和力，陪小朋友同歡。（記者林岳甫攝）