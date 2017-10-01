籃球》素人球員的機會！楊淑淨以教練身份返鄉找璞玉

楊淑淨仔細講解基本動作，希望讓高雄家鄉的小朋友得到習得更多籃球技巧。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕畢業於高雄莊敬國小、七賢國中的楊淑淨，在2015年接下南山高中女籃隊兵符後，今總算能首度以教練身份回家參加中華電信基金會舉辦「中華電信女籃公益盃」三對三鬥牛賽，她希望能從中找到像目前高三前鋒林釵絹的璞玉，同時也要在新學年率領南山女籃拚下HBL冠軍。

楊淑淨近年是教練兼電信女籃球員，平時與籃球相處時間相當長，她透露，「我一年大概回高雄4次就算多了，這次也以教練身份來高雄，可以看一下國中有沒有較好的籃球苗子。」

楊淑淨十分珍惜以教練身份進軍台灣各地，她表示，畢竟許多國中籃球隊未必能有充沛資金外出參加各大賽事，唯有透過這樣的公益賽才能有機會被更好的學校相中，也許籃球天分就不會遭到埋沒，對她而言能參與公益賽確實是件很好的事情。

楊淑淨在2014年澎湖公益賽挖掘林釵絹，而本身也是七賢國中傑出校友，即便母校目前已與國泰體系的淡水商工合作，她仍希望未來有機會能夠拉拔學妹。

此外，楊淑淨學生時代戰功彪炳，國小、國中都拿到冠軍，而高中北上就讀海山高中，也成功幫助海山稱后，進入台灣師範大學也嚐過冠軍滋味。

而南山女籃在楊淑淨領軍下，於104學年HBL女子甲級贏得第6，上屆拿到第4名；放眼新賽季，她訂下以前二名為初步目標，當然還是希望能以教練身份再拿一座HBL冠軍盃，至於生涯獨缺的WSBL冠軍，她笑說，希望今年能拚看看，欲將生涯個階段的冠軍湊齊。