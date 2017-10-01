台灣名人賽暨三商盃邀請賽 馬來西亞格林贏得亞巡賽首冠

馬來西亞選手格林（左）從大會會長翁肇喜手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕馬來西亞選手格林（Gavin Green）今天在老淡水球場，經歷最後1回合激戰，終於以4回合總計279桿，2桿之差贏得2017台灣名人賽暨三商盃邀請賽。

這是格林在亞巡賽的第1勝，賽後他略帶傷感地表示，現在心情有點難以形容，這1勝他期待了很久，但是他的祖父兩週前過世，家人都趕回家裡處理，無法陪在身邊分享他的喜悅。他說：「我的祖父一直很關心我，兩週前在南韓比賽時，賽後得知他已經在馬來西亞家裡過世，讓我很難過。我很希望讓他看見我拿到亞巡賽冠軍，這週來到台灣如願得勝，我要把這個冠軍獻給我的祖父。」

格林（左）贏得台灣名人賽暨三商盃冠軍，依照賽事傳統，由上屆冠軍呂偉智為他套上冠軍綠夾克。（記者趙新天攝）

台灣名人賽暨三商盃最後1回合，格林在最後1組出發，同組的菲律賓老將帕根山在第2、3洞連吞柏忌，格林在第2洞抓鳥，開始超前。

但前面幾組有好手全力爭取佳績，包括巴西的達席爾瓦、南非的洪恩，都追得很近。比賽後半段還殺出辛巴威的文森，他從第10洞起連抓5隻小鳥，此時格林在第9、10洞連吞柏忌，一度形成3、4人並列領先的局面。

格林及時在長洞穩住陣腳，但第15洞的3推桿柏忌又讓戰況不明朗。所幸他在第16洞順利攻上果嶺，推進6呎博蒂，最後兩洞力保不失，前1組的文森和洪恩最後1洞都吞柏忌，讓他終於嚐到冠軍滋味。這場冠軍到手，格林也躍居亞巡賽獎金排名第1。

格林（左）贏得台灣名人賽暨三商盃冠軍，三商投控董事長陳翔立頒發16萬美元獎金。（記者趙新天攝）

台灣選手以老將盧建順成績最好，他以平標準桿288桿獲得第15名。（記者趙新天攝）