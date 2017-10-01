高球》268桿破紀錄 畑岡奈紗日本女子公開賽衛冕封后

畑岡奈紗衛冕成功。（取自網路）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本女子高壇又出現年輕好手，18歲的畑岡奈紗今天在日本女子公開賽最後1回合飆出65桿，以破紀錄的總計268桿衛冕成功，這也是她連續兩週在日本LPGA巡迴賽封后。

這場比賽是由日本高協主辦的女子大賽，畑岡奈紗去年贏得冠軍已經令外界嘖嘖稱奇，今年不僅順利衛冕，而且以8桿之差大勝，頗有當年宮里藍的架勢。

這是日本女子公開賽史上第2次連霸紀錄，上次是名將樋口久子在40年前以24歲又31天之齡達成，今天畑岡奈紗連霸的年齡只有18歲又261天，也改寫賽史新頁。

今天最後決戰，畑岡奈紗一路領先到底，前9洞打完超前第2名的申智愛5桿，後9洞她毫無阻礙地邁向日本LPGA巡迴賽個人第3勝，她完成第3勝時的年紀也是日本LPGA新紀錄，原紀錄是剛退休的宮里藍在18歲又360天。

畑岡奈紗曾經試著挑戰美國LPGA資格測試，但未能如願取得，今年原本覺得準備還不夠充分，留在日本打比賽，如今越打越有心得，這場大賽拿冠軍之後，她可望取得11月美日合辦的TOTO日本菁英賽參賽權，若在TOTO日本菁英賽再次獲勝，將是她跳往美國LPGA的終南捷徑。

日智愛最後以276桿獲得第2名，今天她繳出沒什麼威脅的71桿。日本業餘選手小倉彩愛則以277桿名列第3。台灣名將盧曉晴和姚宣榆最後同以284桿並列19名。