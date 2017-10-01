亞錦賽》首戰扛先發嚇到吳俊杰 林瀚被點名「keyman」

吳俊杰將擔任首戰先發投手。（記者廖振輝攝）

〔記者吳清正／台北報導〕2017年棒球亞錦賽明天（2日）在新莊和天母開打，台灣隊今天進行賽前最後訓練，明晚6點半在新莊球場首戰菲律賓，將由吳俊杰先發。

這是吳俊杰首度在國際賽擔任先發投手，他表示：「本來以為會和世大運一樣投長中繼，聽到要在開幕戰先發有點嚇到，但是也相當興奮和期待，希望幫球隊搶下好采頭。」

吳俊杰表示，菲律賓是陌生的球隊，沒有特別的投球策略，捕手黃佳瑋是很有經驗的前輩，就按照他的配球專心來投，加強控球投進捕手要的位置。

吳俊杰表示，世大運沒有投出想要的表現，亞錦賽不想再留下遺憾，這一次有很多學長在後面守備，投起來更加安心，期待把實力發揮出來。

周二、周三對韓國和斯里蘭卡的預賽，將分別由呂彥青和江國豪先發，林安可原本預定複賽對中國隊，但中國隊臨時退賽。台灣隊總教練郭李建夫表示，中國隊不來，投手更好調度，林安可將轉任中繼。

而在台灣隊打線方面，郭李建夫點名林瀚是keyman，他表示，林瀚國際賽經驗豐富，表現一向很穩定，這一次擔任第4棒中心打者，希望林瀚發揮帶頭的作用。

郭李建夫比較擔心的是中外野手戴如量上週四跑壘造成鼠蹊部輕微拉傷，如果無法出賽，將由20歲的小將陳彥穎入替。

第4棒林瀚被郭李教練點名「keyman」。（記者廖振輝攝）

第4棒林瀚被郭李教練點名「keyman」。（記者廖振輝攝）