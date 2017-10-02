MLB》最終戰敲再見轟 「功夫熊貓」一棒打跑巨人狀元籤（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017例行賽最後一戰，舊金山巨人主場迎戰聖地牙哥教士，前八局兩隊戰成4：4平手，不過「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）沒能讓全場的巨人隊球迷失望，面對教士後援投手馬東（Phil Maton）擊出一發特大號再見陽春砲，助巨人以5：4氣走教士，雖為本季畫下完美句點，不過這一轟讓巨人擺脫全年度墊底的同時，也將明年的選秀狀元籤拱手讓人。

1局上巨人先發奎托（Johnny Cueto）開局不順，連續被敲出5安掉2分，讓教士先馳得點，3局上教士靠著倫弗洛（Hunter Renfroe）的陽春砲再添一分，4局上再靠著兩安添分，不過4局下，巨人吹起反攻號角，靠著3支安打，加上教士先發的暴投，一局就追回3分，把比數扳平，兩隊維持4：4平手來到9局下，在1出局後，山杜瓦面對馬東一顆148公里的快速球，一棒把球扛出球場外，率巨人一分擊敗教士。

山度瓦全場4打數1安打就是再見全壘打，這一轟也是他在9月份的第4轟，現年30歲的山度瓦在2014年季後以5年9500萬美元（約28億新台幣）加盟紅襪後，表現欠佳，之前在紅襪本季僅出賽32場，打擊率0.212，4轟12打點，表現不理想。

「功夫熊貓」山杜瓦敲出再見轟，開心的高舉雙手。（美聯社）

巨人今日雖然跟教士說再見贏球，但卻也因此擺脫爐主，將2018選秀的狀元籤，拱手讓給了今天又輸球的底特律老虎，讓巨人與老虎同以64勝98敗、3成95勝率並列全大聯盟戰績墊底，不過因為去年戰績，巨人的5成37優於老虎的5成34，因此老虎隊將擁有2018第1順位的選秀籤，明年選秀前5順位的球隊依序是：老虎、巨人、費城人、白襪以及紅人。