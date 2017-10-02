2017 台北世大運

MLB》外卡戰定生死！響尾蛇推葛蘭基、洛磯格雷季後賽初登場

2017/10/02 08:31

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽即將開打，將在週四登場的國聯外卡驟死賽今天雙方都宣佈先發投手，地主響尾蛇推出王牌葛蘭基（Zack Greinke）主投，洛磯則宣佈由本季摘下10勝4敗的格雷（Jon Gray）擔綱重任。

葛蘭基本季戰績17勝7敗，防禦率3.20，對洛磯的5場先發中拿下2勝1敗，防禦率3.41，但有趣的是，葛蘭基本季在主場迎戰洛磯的3場比賽，響尾蛇只拿到1勝，仍有懸念。

格雷本季防禦率3.67，與葛蘭基不分軒輊，對戰響尾蛇的戰績也不錯，累積2勝1敗，防禦率3.50，成績都與葛蘭基相去不遠，唯一的隱憂是，格雷從未在季後賽投過，他的臨場反應將成為洛磯的關鍵。

相比之下，葛蘭基的季後賽戰績輝煌許多，9度先發繳出3勝3敗成績，季後賽防禦率也只有3.55，若能維持一貫水準，加上響尾蛇打線適時發揮，要挺進首輪季後賽機會較大。

在2隊交手方面本季也是響尾蛇勝多敗少，對洛磯戰績11勝8敗，不過他們都對下一輪對手道奇有著對戰優勢，分別拿下11勝8敗以及10勝7敗的成績，是今年唯二對道奇勝多敗少的球隊。

葛蘭基將擔任響尾蛇外卡賽的先發投手。（美聯社）

洛磯先發格雷將迎來季後賽處女秀。（美聯社）

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