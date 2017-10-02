MLB》克蕭季後賽休3天再上？道奇總仔給答案

克蕭將擔任道奇季後賽首戰先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇將在本週六與國聯外卡交手，首戰的先發重任毫無疑問是由王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）擔綱，但為避免夜長夢多，是否縮短克蕭的休息天數，讓他提前在第4戰先發？總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天給予否定的答案。

道奇教頭羅伯斯今天受訪時表示，他不希望讓克蕭在休息不足的情況下登板，言下之意就是指首輪第4戰先發可能交給本季拿下16勝3敗的伍德（Alex Wood）主投。

由於道奇擁有5天的休息，除首戰交給克蕭主投外，羅伯斯都未對外透露先發投手的選擇，明天希爾（Rich Hill）將進行模擬賽，週四達比修有也將進行一場先發維持球感，可能屆時道奇的季後賽輪值才會明朗。

至於第4戰可能的先發人選伍德，在先前已被定位要從牛棚出發，本季擁有25場先發的他，季後賽必須面臨先發後援2頭燒的考驗，由於羅伯斯已表態不願讓王牌太操勞，因此伍德很可能在季後賽首戰中繼後，再擔任第4戰先發。

伍德本季對響尾蛇戰績3勝0敗，防禦率2.57，對洛磯戰績則為2勝1敗，防禦率3.18，皆具有一定壓制力，而克蕭對上響尾蛇2勝0敗，防禦率0.59，但對到洛磯戰績只有3勝2敗，防禦率4.01的成績。

至於羅伯斯的牛棚規劃，帶上辛格拉尼（Tony Cingrani）與瓦森（Tony Watson）2名左投已經確定外，簡森（Kenley Jansen）、摩洛（Brandon Morrow）、前田健太、菲爾茲（Josh Fields）、巴耶茲（Pedro Baez）等人又為主力的情況下，史崔普林（Ross Stripling）以及柳賢振很可能不會在道奇的季後賽名單中。